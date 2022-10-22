Dursun Özbek: Galatasaray’ın büyüklüğü, Galatasaray’a emek verenlerin sayesinde

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Alper ŞAŞMAZ – Canberk ÖZTÜRK / ANKARA, (DHA) – Galatasaray camiası, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (1905 AGS) tarafından Ankara’da düzenlenen 1905 AGS Cumhuriyet Balosu’nda bir araya geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek burada yaptığı açıklamada, “Galatasaray’ın büyüklüğü, Galatasaray’a emek veren insanların, derneklerin çalışmaları sayesinde oluyor“ dedi.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yılını kutlamak için düzenlenen baloda, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, 1905 AGS Dernek Başkanı Özgür Bayraktar, dernek üyeleri yer aldı. Balo öncesinde Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankara’ya ziyaretleri kapsamında önce Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı’nın Ziraat Bankkart ile oynadığı maçı takip ettiklerini, daha sonra da Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktıklarını ifade ederek, “Sevgili Ata’mıza, Cumhuriyetimizin kurucusu yüce Atatürk’e görüşlerimizi, onun çizdiği yolda yolumuza devam ettiğimizi huzurunda ifade ettik. Daha sonra 1905 AGS’nin düzenlediği toplantıya geldik. Her zaman ifade ediyorum, Galatasaray’ın büyüklüğü, Galatasaray’a emek veren insanların, derneklerin çalışmaları sayesinde oluyor. Şimdi burada Galatasaraylılarla buluşacağız, dertleşeceğiz, anlatacağız, dinleyeceğiz” dedi.

Özbek, Ankara’da bir sevgi seliyle karşılandığını ve Ankaralı taraftarları gözlerinden öptüğünü ifade etti. 1905 AGS Derneği Başkanı Özgür Bayraktar ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile birlikte Cumhuriyetimizin 99’uncu yılını kutlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

– Etkinlikten detaylar

– Dursun Özbek’in açıklamaları

– Özgür Bayraktar’ın açıklamaları

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(FOTOĞRAFLI)