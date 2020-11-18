Durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi

Emre SAÇLI / MANİSA, (DHA)- MANİSA’da polisin durdurduğu otomobilde, 4 bin 571 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 1,92 gram skunk ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Yunusemre ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında durdurulan bir otomobilde, özel eğitimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada 4 bin 571 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 1,92 gram skunk ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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