Durdurulan kamyonette 40 kilo skunk ele geçirildi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’nın Kale ilçesinde durdurulan kamyonette yapılan aramada 40 kilo skunk ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ kara yolundaki uygulama noktasında şüpheli kamyonet durduruldu. Eğitimli köpekle yapılan aramada, kamyonetin kasasına yüklenmiş kulübenin dış cephesine saklanmış 40 kilo skunk ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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