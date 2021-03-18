Durak dışında otobüsü binmek isteyen kişi, kendisini uyaran şoförü dövdü

Günlük hayatı kolaylaştıran dijital cihazları kullanmaktan kendini alıkoyamayanların dijital bağımlı olabileceğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Hidayet Ece Çelik, "Bağımlı olmaktan kurtulmak için formül dijital detokstur. İnsanların dijital cihazlarda geçirdiği süre artarken, farkında olmadan iş, arkadaş ve ailelerine daha az zaman ayırıyor. Bir süre sonra bu dijital cihazlarından kısa süre uzaklaşılsa bile sıkıntı hissi, gerginlik, sinirlilik gibi birçok psikolojik ve fiziksel belirtiler yaşanabiliyor” dedi