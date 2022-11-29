‘Dur’ ihtarına uymayıp polisle çatıştılar; 1 şüpheli öldü, 2 polis yaralı

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Ömer KARÇA/ANTALYA,(DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp otomobillle kaçan şüpheliler ile çıkan silahlı çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, saldırganlardan 1’i öldü, 3’ü ise yakalandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Büro Amirliği görevlileri, dün gece geç saatlerde yasa dışı silah ticareti yapılacağı ihbarı üzerine 42 AEG 77 plakalı otomobili takibe aldı. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler kaçmaya çalıştı. Polis, Manavgat Sanayi Sitesi 2009 Sokak’ta, otomobile arkadan ekip aracıyla çarparak durdurdu. Otomobilden inen şüpheliler, polise silahla ateş açtı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, adları açıklanmayan saldırganlardan 1’i vurularak öldürüldü. 3 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Çatışmada ölen şüphelinin cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)

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