‘Dur’ ihtarına uymayıp polise bıçakla saldırdı

- Reklam -

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA’da ‘dur’ ihtarına uymayıp, otomobil ile kaçan A.Ç., kendisini takip eden sivil polislere bıçakla saldırdı. Polisin etkisiz hale getirdiği A.Ç., gözaltına alındı.

Kütahya- Tavşanlı çevre yolunda polis ekipleri, gece saatlerinde şüpheli bir aracı durdurmak istedi. İhtara uymayan A.Ç., kullandığı otomobille kaçtı. Polisin peşine düştüğü otomobil, bir süre sonra TOKİ kavşağında durdu. Elinde bıçakla araçtan inip, sivil polislere saldıran A.Ç., etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen A.Ç., polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -