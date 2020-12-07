Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye ceza yağdı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) – ADANA’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ve 3 kilometre sonra durdurulan otomobil sürücü Poyraz G.’nin yapılan muayenesinde 1.4 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulanan, ehliyetine de 6 ay el konulan Poyraz B., “Dur ihtarını görmedim, görseydim kaçmazdım devletimden. Kısıtlamayı 00.00 olarak biliyordum. Bilseydim böyle bir şey yapmazdım” dedi.

Saat 23.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı ile Çatalan Caddesi’nin kesiştiği kavşakta devriye görevinde bulunan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaptıkları yol kontrolünde 01 JR 1989 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp, yoluna devam etti. Polislerin telsiz anonsuyla durumu bildirmesi üzerine aracın gidiş güzergahında önlem alındı. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü ve yanındaki arkadaşı, Mithat Özsan Bulvarı’nda yolu kapatan polislerce yakalandı. İsminin Poyraz G. olduğu öğrenilen sürücünün yapılan kontrolünde 1.4 promil alkollü olduğu saptandı. Sürücü Poyraz G. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşının sokağa çıkma izinlerinin bulunmadığını belirlendi.

Alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulanan, ehliyetine de 6 ay süreyle el konulan Poyraz G., gözaltına alındı. Poyraz G., kendisini görüntüleyen gazetecilere “Dur ihtarını görmedim, görseydim kaçmazdım devletimden. Kısıtlamayı 00.00 olarak biliyordum. Bilseydim böyle bir şey yapmazdım” dedi. Üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün yanındaki arkadaşına ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı.

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