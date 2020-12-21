 Dünya’nın en yaşlı pandası 38 yaşında öldü

Çin, (DHA) – Dünyanın en yaşlı pandası olarak kabul edilen 153 torunu bulunan 38 yaşındaki Xin Xing organ yetmezliği nedeniyle Çin’de hayatını kaybetti. Çin’in Sichuan eyaletinde bulunan Chongqing Hayvanat Bahçesi’nde 1982 yılında doğan ve dünyanın en yaşlı pandası olarak kabul edilen Xin Xing, insan yaşına göre 130 yaşına denk geliyor. Xin Xing, 8 Aralık’ta çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Yaşlı panda Xin Xing, yaşamı boyunca 36 yavru dünyaya getirerek, toplamda 153 toruna sahip olmuştu.
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