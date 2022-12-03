Dünyanın en yaşlı kaplumbağasına 3 gün 3 gece doğum günü partisi

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SEYŞELLER, (DHA) – Seyşeller yönetimi, dünyanın en yaşlı kaplumbağası olan Jonathan’ın 190’ıncı doğum günü sebebiyle 2 ile 4 Aralık arasındaki 3 günü kutlamalara ayırdıklarını açıkladı. 1882’de St Helena Adası’na getirilen dev kaplumbağanın tam olarak ne zaman yumurtadan çıktığı bilinmiyor.

St Helena Valiliği, dün açıklama yaparak dünyanın en yaşlı kaplumbağası olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na geçen Jonathan’ın, 190’ınıncı doğum gününü 3 günlük etkinliklerle kutladıklarını duyurdu. Jonathan’ın tam olarak ne zaman yumurtadan çıktığı bilinmediği için yaşının 190’dan fazla olduğu öngörülüyor.

Jonathan’ın gözlerinde katarakt olduğu için görme duyusunu kaybettiği, bunun yanında koku duyusu da kaybolduğu için veteriner tarafından elle beslendiği ifade edildi. St Helena Valiliği, Jonathan’ın doğum günü sebebiyle “Jonathan’ın büyük gününü sabırsızlıkla bekliyoruz! Jonathan, St Helena’da görülmesi gereken birçok olağanüstü manzaradan sadece biri!” ifadelerini kullandı.

St Helena Valisi Nigel Phillips, Jonathan için “Umarım 190 yaşıma geldiğimde Jonathan kadar aktif olurum. Bu haftasonu kutlamalarını sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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