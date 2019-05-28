29.2 C
Ankara
28 Mayıs 2019
Ana Sayfa Dış Haberler Dünya'nın en uzun canlı yayını 450 yıl sürecek
Dünya'nın en uzun canlı yayını 450 yıl sürecek
Dış Haberler

Dünya’nın en uzun canlı yayını 450 yıl sürecek

Editör Editör

-

6
0

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) 30 Mart’ta ‘plastik kirliliğine dikkat çekmek’ için 450 yıllık bir canlı yayın başlattı.

Uzmanlara göre, bir plastik şişenin doğada çözünme süresi yaklaşık 400 ila 450 yıl sürüyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Portekiz’in Lizbon şehri merkezli NOSSA isimli şirket ile 30 Mart’ta başlattığı ve bir pet şişenin gösterildiği canlı yayının 450 yıl süreceğini duyurdu.

PLASTİK KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK İSTENİYOR

Yapılan canı yayının amacının, son yıllarda iyice artan plastik kirliliğine dikkat çekmek olduğu belirtilirken; canlı yayına ait ‘geri sayım’ bir web sitesi de açıldı. Ayrıca, canlı yayının sosyal medyada yoğun ilgi görmesi üzerine başlatılan imza kampanyasında 370 bin imza toplandığı belirtildi.

PLASTİK KİRLİLİĞİNİN ETKİLERİ TEHLİKELİ

WWF’e göre, plastik kirliliği, Akdeniz’de yüzen atıkların yüzde 95’ini oluşturuyor. Ayrıca, plastik kirliliğinin deniz yaşamını tehlikeli yönde olumsuz etkilediği belirtilirken; deniz kuşlarının yüzde 90’ının midesinde plastik atıkların bulunduğu belirtildi.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikHiç kimse ekonomiye güvenmiyor
Sonraki İçerikTarihi Hamamönü’nde Ramazan Bambaşka
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

130 milyon kullanıcının e-posta hesabı çalındı!

Editör -
Türkiye’den pek çok kişinin de kullandığı online grafik tasarım sitesi Canva, siber korsanların saldırısına uğradı ancak yetkililerin yaptığı açıklamaya göre saldırı başarısız oldu.

Bir milyon çocuk alt ıslatma problemi yaşıyor

Küba’yla iş birliğine Türk Kanser Derneği’nden destek

‘Kilolu çocuğu sakın diyete sokmayın’

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Dış Haberler

Evsizlerin üzerine alkol döktü, yaktı

Editör -
Arjantin’de bir adam, sokakta yatan evsizlerin üzerine alkol döküp yaktı. Yaşanan olayı, saldırganın arkadaşı cep telefonu ile kaydetti.
Devamını Oku
Dış Haberler

Trump: Çin ile bir ticaret anlaşmasına hazır değiliz

Editör -
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ziyaretinde ülke Başbakanı Shinzo Abe ile ortak basın toplantılarında, Çin ile bir ticaret anlaşması yapmaya hazır olmadıklarını söyledi.
Devamını Oku
Dış Haberler

Türkiye tarihi araştırılacak

Editör -
Türkiye ilk kez, dünyanın en büyük tarihi veri bankalarından biri olan Vatikan Gizli Arşivleri’ndeki Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine dair belgelerin tespit edilip, kataloglanmasını kapsayan bir proje başlattı.
Devamını Oku
ABD - Amerika

ABD metrosunda bayıltan dayak

Editör -
ABD'de bir grup, metrodaki bir genci bayıltana kadar dövdü. Polis, tekme ve yumruklarla genci bayıltana kadar döven saldırganları ve mağdur genci...
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71