Çin’de yaşayan birilerinin Wuhan’da ki egzotik hayvan pazarından alıp, pişirdiği öğlen yemeğinde yediği yaban hayvanı dünyanın şu ana kadar ki en pahallı menüsünü oluşturmuş durumdadır!

Bu öğlen yemeği yüzünden tüm yerküreye yayılan salgın şu ana kadar binlerce insanı canından etti, borsalar çöktü, dev şirketlerin hisse değerleri güneş görmüş kar gibi eridi, küresel servet trilyonlarca dolar düştü. Daha kaç kişinin öleceği ise meçhul, bildiğimiz insanlığın yarısından fazlasına bu hastalığın bulaşacağı, en kötümser senaryolarda milyonlarca insanın ölebileceğinden bahsediliyor.

Daha da bitmedi bu salgının yarattığı ekonomik kriz muhtemelen küresel ölçekte çok ciddi bir durgunluğa dönüşecek, binlerce insan işsiz ve gelirsiz kalarak yoksullaşacak, binlerce şirket iflas edecek, bu iflasları önlemek için yerküre genelinde devletler trilyonlarca dolar maliyet üstlenecek; ne o adamın biri egzotik gıda zevkini tatmin edecekmiş!

Böyle bir tehdit bekleniyor muydu?

Elbette evet, bekleniyordu hatta biliniyordu. Hayvanlardan insanlara geçen mutasyona uğramış bir virüs ve bu virüsün yaratabileceği ölümcül salgın hastalık tehdidi bilim insanlarınca çok yazıldı, çizildi, anlatıldı. Hatta burada da kalmadı bu konu beyaz perdeye ve kitaplara da taşındı, tabiri caizse sağır sultan bile duydu bu tehdidi, lakin maalesef önlem alan, tedbir planlayan olmadı.

Baksanıza dünyanın en büyük devletleri, en gelişmiş ve en zengin ekonomileri dahi böyle bir salgına karşı yeterli yoğun bakım ünitesine, solunum destek cihazına ve hatta sağlık personelini korumak için yeterli maske ve sair donanıma bile sahip değilmiş. Kimse depolardan, stoklardan çıkarıp bunları kullanıma sunamıyor. Böyle bir tedbirsizlik, böyle bir aymazlık olabilir mi?

Artık anlamamız gerekir, küreselleşen bir dünyada sadece ekonomik ilişkiler değil sorunlarda küreselleşmektedir! Bu çerçevede sadece salgın hastalıklar değil metabolik hastalıklar dahi küreselleşmiştir. Benzer yaşam biçimi ve tüketim alışkanlıkları obezite, diyabet, tansiyon, kanser, kalp damar hastalıkları ve benzeri metabolik hastalıkların küresel ölçekte artmasına sebep olmaktadır.

İnsanlığı tehdit eden küresel sorunlar elbette sadece hastalıklar değil; iklim değişimi, çevre kirliliği, yok olan, nesli tükenen yaban canlıları da küresel sorunlarımızdır.

Biliyoruz ki doğal olaylar yada sorunlar daima, insani hata, öngörüsüzlük, beceriksizlik ve ihmaller yüzünden büyük ölçekli felaketlere dönüşür.

Küresel sorunları elbette ki yerel önlemler ile çözemeyiz, küresel sorunları çözmek için küresel bir işbirliği, dayanışma ve örgütlenme gerekmektedir.

Diğer yandan şirketler ve sermaye küreselleşirken devletler, siyaset ve hukuk yerel kalmıştır, bu yüzden küresel sorunlar karşısında hızlıca ve etkin önlemler almak, tedbirler üretmek mümkün olmamaktadır.

Bugün sahip olduğumuz bilgi ve teknoloji seviyesinde gördüğümüz, gelmekte olan felaketleri büyük bir aymazlık içinde oturup beklemek “ölen ölür, kalan sağlar bizimdir” mantığı ile hareket etmek kabul edilemez.

Orta çağdaki küresel veba salgını yıllarında insanlığın sahip olduğu bilgi ve teknoloji olayın nedenini anlamayı mümkün kılmıyordu, lakin o dönemde bile insanlar karantina, kişisel ve toplumsal yalıtım ve benzeri önlemleri almayı akıl edip, becerdiler. Bugün biz hem bir salgının neden ve nasıl, ortaya çıktığını, nasıl yayıldığını ve hem de nasıl engellenebileceğini biliyoruz. Bütün bu bildiklerimize rağmen; önleyici ve salgına müdahale edici tedaviye yönelik tedbirler almamak nasıl bir basiretsizlik, nasıl bir aymazlık, nasıl bir akılsızlıktır!

Dünyayı yöneten devlet adamları, liderler ya da elitler eğer akıllarını başlarına alıp bu ve benzeri küresel sorunlara karşı akılcı ve bilimsel önlemleri şimdiden cesaretle almazlarsa inanın bana akşam yemeği bu öğle yemeğinden bile pahallıya patlayacaktır.