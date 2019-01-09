Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, dünyanın en küçük osiloskobu Minis’i vitrinlerine taşıdı.

Elektrik sinyallerini ölçümleyen 3 kg ağırlığa sahip osiloskop cihazı, 60 gramlık boyutuyla ceplere sığabilecek duruma dönüştü. Kullanıcılarla buluşmak için 100 bin TL’lik hedefi bulunan Minis, Arıkovanı’ndan destek bekliyor.

En yalın ifadeyle elektriksel sinyallerini dalgaya dönüştüren ölçü aracı osiloskop, gerilim, frekans, akım gibi kıymetleri ölçerek ekrana taşıyor. Kamera, tv gibi elektronik aletlerin onarım işini yapan tecrübeli kimseler, teknik servislerde, meslek liselerinde ve uzman kişilerinkullandığı ağır ve hantal olan osiloskoplar, laboratuvar dışına da çıkarılamadığı için yeterince etkili bir çözüm sunamazken Minis, kompakt bedeni ile bu devasa aletleri ‘cep’e sığdırıyor. Minis, ortalama 3 kilosu bulan denklerine göre 60 gram ağırlığa sahip.

Kolayca bellekli telefona bağlanabilen Minis, kontrolü de bellekli telefon ekranı üstünden sağlıyor. Minis uygulaması indirilen telefon, tablet ve bilgisayara USB kablo ile bağlandığında alet çalışmaya başlıyor. Osiloskopların karmaşık kullanımı yerine birkaç parmak hareketiyle çözüm sağlayan cihaz, Arıkovanı üstünden kullanıcı desteği bekliyor. Oskiloskoba en çok gereksinim duyan yerlerden biri olan meslek liselerini de düşünen Minis ekibi meslek liselerine özel destek paketlerine de kampanya sayfalarında yer veriyor. 100 bin TL amacı bulunan proje, ilk siparişlerini Nisan 2019’da kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.