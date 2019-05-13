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13 Mayıs 2019
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DUNYADA 40TAN FAZLA ULKEDEN VE 40 BINDEN FAZLA YOLCUNUN KATILDIGI ANKET NETICESINDE DUNYANIN EN IYI HAVALIMANLARI BELLI OLDU. TURKIYEDEN LISTEYE SADECE ISTANBUL SABIHA GOKCEN ULUSLARARASI HAVALIMANI GIRDI. SABIHA GOKCEN DUNYANIN ONDE GELEN HAVALIMANLARINI GERIDE BIRAKARAK DUNYANIN EN IYI 29UNCU HAVALIMANI SECILDI (FOTOĞRAF:DHA/İSTANBUL)
Ekonomi Haberleri

Dünyanın en iyileri arasına Türkiye’den bir havalimanı

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Dünyanın en iyi havalimanı yapılan bir anket sonucu belli oldu. 40’tan fazla ülke ve 40 binden fazla yolcunun katıldığı anket neticesinde listeye Türkiye’den sadece İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı girdi.

Havalimanlarında farklı konularda sorunlar yaşayan yolculara yardım eden havacılık internet sitesi AirHelp.Com, dünyanın en iyi havalimanlarını seçti. 40’tan fazla ülkeden ve 40 binden fazla yolcunun katıldığı dev anket neticesinde açıklanan dünyanın en iyi havalimanları listesinde ilk 30 sırada Türkiye’den sadece İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yer aldı. Listede zirvenin sahibi ise Katar’ın başkenti Doha’da yer alan Hamad Havalimanı oldu.

Toplam 133 havalimanının dâhil olduğu listede İstanbul’un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 10 üzerinden elde ettiği ortalama 7,93 puanla 29’uncu sırada kendisine yer buldu. Yapılan ankette Sabiha Gökçen Havalimanı’na zamanında kalkış oranı için 7,8 puan verilirken, terminal içi servis kalitesine 8,3 ve yiyecek-içecek alanlarının kalitesi için de 8,1 puan verildi.

AirHelp.Com’dan yapılan açıklamada yolcuların verdiği puanların yüzde 60’ını zamanında kalkış oranları, yüzde 20’sini havalimanlarında verilen servis hizmetinin kalitesi ve yüzde 20’sini de yemek alanları ve alışveriş noktalarının oluşturduğu belirtildi. Listede Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Hamad Havalimanı 10 üzerinden 8,39 puan alarak dünyanın en iyi havalimanı seçildi. Tokyo’daki Haneda Havalimanı 8,39 puanla ikinci sırada, Yunanistan’ın Atina Havalimanı ise 8,38 puan ile üçüncü sırada yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı listede Londra’da bulunan Heatrow Havalimanı, New York John F.Kennedy Havalimanı, Paris Charles de Gaulle Havalimanı gibi dünyanın önde gelen havalimanlarını geride bıraktı.  

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