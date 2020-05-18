Mustafa Kemal’in 16 Mayıs 1919’da milli mücadeleyi başlatmak üzere

Bandırma Vapuru’yla İstanbul’dan Samsun’a nasıl hareket ettiğini ve yolda

karşılaştığı zorlukları Şevket Süreyya Aydemir’in “Tek Adam” kitabından

yararlanarak anlatmakta yarar var:

Vapurun hareketinden önce Rauf Bey, Mustafa Kemal’in yanına gidip,

“Aldığımız bilgilere göre işgal kuvvetlerine mensup bir torpido tarafından takip

edilecek ve çevrileceğiz” deyip ekledi:

“Yola çıkmasak iyi olur!”

Mustafa Kemal bu sözlere aldırmadı ve kaptan İsmail Hakkı’ya şu emri verdi:

“Derhal ve bütün süratinle denize açıl!”

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Vapur eskiydi, o kadar ki pusulası bile bozuktu.

Azami hızı 7 mili ancak buluyordu.

Deniz çok dalgalı, hava fırtınalıydı, üstelik kaptan İsmail Hakkı gideceği

güzergahı tanımıyordu.

Her an işgal kuvvetlerinin torpidosu tarafından çevrilme endişesiyle yol

alınırken Mustafa Kemal, kaptana ikinci emrini verdi:

“Sahile yakın bir rota çiz ve hep buna göre git!”

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Bin bir zorlukla İnebolu geçildi, Sinop limanına varıldı.

Hedef, buradan karayoluyla Samsun’a ulaşmaktı.

Ama gidilecek araç da doğru düzgün yol da olmadığı anlaşıldı.

Bunun üzerine Mustafa Kemal vapurdakilere şöyle seslendi:

“Çocuklar, daha bir gecelik tehlike var. Onu da atlatabiliriz!”

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Vapur yeniden hareket etti.

Ertesi gün yani 19 Mayıs 1919’da şafak sökerken

Samsun’a varıldı.

Mustafa Kemal, bu varışı Büyük Nutuk’un ilk cümlesi yaptı:

“1919 yılı Mayıs’ının 19’unda Samsun’a çıktım.”

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Mustafa Kemal’in çıktığı tarihte Samsun küçük bir şehirdi ve burada 200 kişilik

bir işgal kuvveti (İngiliz askeri ) vardı.

Ayrıca eşkıya örgütü Pontus sokaklara hakimdi.

Yunan gemileri de Karadeniz’de dolaşıyordu.

Samsun’un da İzmir gibi Yunanlılar tarafından işgal edileceği söylentisi

yaygındı.

Halk bitip tükenmeyen savaşlar nedeniyle perişandı.

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Bandırma Vapuru’yla Samsun’a çıkan heyette Mustafa Kemal ve kaptan İsmail

Hakkı dışında kimlerin bulunduğunu da yazalım:

Albay Refet, Albay Kazım, Yarbay Mehmet Arif, Binbaşı Hüsrev, Binbaşı

Kemal, Albay İbrahim Tali, Binbaşı Refik, Yüzbaşı Cevat Abbas, Yüzbaşı

Mümtaz, Yüzbaşı Ali Şevket, Yüzbaşı Mustafa, Üsteğmen Hayati, Üsteğmen

Abdullah, Üsteğmen Hikmet, Teğmen Muzaffer, şifre katipleri Faik ve

Memduh.

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Evet, bu pusulasız ve kaptanı tecrübesiz vapur işgal altındaki bir ülkeyi kurtuluşa, köklü bir milleti özgürlüğe taşıdı.

Yani o aslında dünyanın en güzel vapuruydu.

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O GÜNLERİ BÖYLE ANLATTI

Mustafa Kemal, Samsun’a hareket ettiği günlerde ülkenin durumunu Nutuk’ta

şöyle anlatmıştı:

“Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu topluluk büyük savaşta (Birinci Dünya

Savaşı) yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda darbeler almış ve koşulları ağır bir

ateşkes anlaşması imzalamıştı.

Büyük savaşın uzun yılları boyunca ulus yorgun ve yoksul bir duruma

düşmüştü.

Ulusu ve yurdu büyük savaşa sürükleyenler kendi başlarının kaygısına düşerek

yurttan kaçmışlardı.

Padişah ve halife olan Vahdettin soysuzlaşmış, kendini ve tahtını koruyabileceği

alçakça önlemler araştırmaktaydı.

Damat Ferit Paşa’nın başkanlığındaki hükümet güçsüz, onursuz ve korkaktı.

Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmaktaydı.