Dünyanın en güçlüleri Alanya’da yarışıyor

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Engin ANAK / ALANYA(Antalya),(DHA) – Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı MLO StrongmanChampionsLeague Dünya Serisi Finalleri Antalya’nın Alanya İlçesinde başladı.

Alanya’nın ev sahipliğinde 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışın ilk gününde sporcular 100, 110, 120, 130 kiloluk mermer blok kaldırma yarışı, 160, 170, 190, 210 kiloluk Türk Güç Kayaları kaldırma yarışı kategorilerinde mücadele ettiler. Günün kazananı ise etaplarda en çok puanı toplayan Letonya’dan IvarsSmaukstelis oldu.

YARIŞLAR YARIN TAMAMLANACAK

Yarışlar yarın İskele Şelale Meydanı’nda saat 12.00 de başlayacak. Tır çekme, conan tekeri 330 kg, deadlift araç kaldırma ve araçlara kum torbası yükleme kategorilerinde sporcular mücadele edecek. Yarışlarda tüm ayakların tamamlanmasının ardından toplanan puanlara göre dünyanın en güçlü insanı belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yarışmadan genel ve detay görüntüler

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)