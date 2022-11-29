Dünyanın en geniş yanardağı Havai’de lav püskürmeye başladı

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ABD, (DHA) – ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Pazar günü Havai’de bulunan ve dünyanın en geniş yanardağı kabul edilen Manua Loa’nın aktif hale gelerek lav püskürmeye başladığını duyurdu.

USGS açıklamasında yanardağın, en yakın yerleşim yerlerine şimdilik tehlike arz etmediğini belirterek çatlaklardan lav püskürdüğünü ve duman bulutu yayıldığını belirtti. USGS yanardağın en son 1984’te aktif hale geldiğini ifade ederek “Geçmiş olaylara dayanarak, Mauna Loa patlamasının erken aşamaları çok dinamik olabilir ve lav akışlarının yeri ve ilerleyişi hızla değişebilir” açıklamasını yaptı.

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