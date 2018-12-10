Dünyanın en eski anayasaları sıralandı. Buna göre kraliyet ile halk arasında temas kuran Magna Carta, mevcut en eski anayasa olarak kabul ediliyor.

Liberal demokrasilerin liberal olmayanlara dönüşmesiyle dünya genelinde demokrasiler anayasal bir krize doğru sürüklendi.

Bu anlamda anayasa karşılaştırması yapan Comparative Constitutions Project, dünyanın en eski anayasalarını sıraladı.

Listede yer alan dünyanın en eski demokrasilerine sahip ülkelerin çoğu 150 yıllık bir geçmişe sahip olduğu kaydedildi. Buna göre kraliyet ile halk arasında temas kuran Magna Carta, mevcut en eski anayasa olarak kabul ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise anayasal düzenin 1789’da sağlandığı ifade edildi. Anayasaya 2014 yılında kavuşan Tunus ise bu listede en son sırada yer buldu.

İşte dünyanın en eski anayasasına sahip 10 ülke şöyle:

1- Birleşik Krallık – 1215

2- Amerika Birleşik Devletleri – 1789

3- Norveç – 1814

4- Hollanda – 1815

5- Belçika – 1831

6- Yeni Zelanda – 1852

7- Kanada – 1867

8- Lüksemburg – 1868

9 – Tonga – 1875

10- Avustralya – 1901