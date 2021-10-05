Dünya’nın en büyük yolcu uçağına İstanbul Havalimanı’nda karşılama töreni

Enver ALAS -İSTANBUL (DHA) DÜNYANIN en büyük yolcu uçağıyla Dubai-İstanbul seferlerinin başlatılması için düzenlenen törende konuşan İGA Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, “İGA olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen dünyanın en büyük ticari uçağı olan A380’i karşılamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yolcu memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için güçlerini birleştiren Emirates ve İstanbul Havalimanı’nın bu birliktelik ile beraber bu iki büyük markaya büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

Dubai merkezli hava yolu şirketi Emirates’in filosundaki dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380 ile Dubai-İstanbul hattında tarifeli seferleri başlatması nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda tören düzenlendi. Geçen hafta başlayan ve her gün İstanbul’a bir seferi gerçekleştirecek olan A380 uçuşuları için düzenlenen törene Emirates Uluslararası İlişkiler Kıdemli Başkan Yardımcısı Şeyh Majid Al Mualla ve Ticari Operasyonlar (Körfez, Orta Doğu ve Orta Asya) Kıdemli Başkan Yardımcısı Adil Al Ghaith liderliğindeki bir heyeti katıldı. Emirates heyetini terminalde İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri karşıladı.

“DÜNYANIN ÖNDE GELEN HAVAYOLU ŞİRKETLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR”

Törende konuşan İGA Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, İstanbul Havalimanı’nın bölgenin en önemli aktarma merkezi olarak güçlü altyapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey müşteri deneyimleriyle dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerine ev sahipliği yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. İnankul, “İGA olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen dünyanın en büyük ticari uçağı olan A380’i karşılamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yolcu memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için güçlerini birleştiren Emirates ve İstanbul Havalimanı’nın bu birliktelik ile beraber bu iki büyük markaya büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Emirates’in A380 ile Türkiye’ye başlattığı uçuşların hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

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“TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR PAZAR”

Emirates Ticari Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Adil Al Ghaith ise şunları söyledi:

“Bugün burada İstanbul’a ticari olarak başlatılan A380 uçuşumuzu kutlamak için bulunmaktan onur duyuyoruz. Emirates, açıldığından beri A380’i bu muhteşem, yeni İstanbul Havalimanı’na getirmeye hevesliydi. A380 ile şu anda hizmet verdiğimiz diğer birçok büyük şehir gibi bu güzel şehirde de, nihayet amiral gemimizi görmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye, Emirates için önemli bir pazar. Kuruluşumuzun ilk yıllarında uçtuğumuz ilk noktalardan biriydi. O zamandan beri, 1987’den bugüne 23.000’den fazla uçuşta altı milyon yolcu taşıdık.”

Törenin ardından yolcularını alan dünyanın en büyük yolcu uçağı Dubai’ye gitmek üzere İstanbul Havalimanı’ndan ayrıldı.

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