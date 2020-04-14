Günlük hayatımızda sessiz sedasız yaşayıp gidiyorduk. Hiç kimsenin ne etlisine karışıyorduk, ne de sütlüsüne. Ne olup bitiyordu, yaşadığımız gezeğenin üzerinde meraklısı hariç, hiç mi hiç ilgilenmiyorduk, geniş halk yığınları olarak.



Birileri toplanıyor, bizim adımıza kararlar alıyor, dünyaya şöyle, dünya böyle, onu şöyle yaparsak düzelir, böyle yaparsak düzelir şeklinde beyanlarda bulunuyorlardı ve kararlar alıyorlardı. Kendi adlarına gelişmiş ülke diyenler, yer kürenin sorunlarını kendi egemen(siz-finans kapital diye okuyun) güçlerine göre eğip büküyorlardı.



En çok kar nasıl elde ederiz, bunu bölüşmeden bütününe nasıl el koyarız, bunların hesabını yapıyorlardı. Bu sadece makro ölçekte de olmuyordu? Bunun her ülkeye bir yansıması oluyordu. Bu yansıma, o ülkelerdeki güçlerin nasıl dağıldığına, halkın sisteme katılımına göre farklılıklar taşıyordu.



Dünya, ikinci büyük savaştan sonra yeniden oluşturuldu. Ülkelerin sınırları yeniden çizildi, ekonomik (finans) yoğunlaşma yeniden yaşandı, rekabet ve paylaşım yeniden oluşturuldu. Bir tarafta ABD, kapitalist dünyanın başını çektiği bir güç, diğeri 1990 yılına kadar SSCB(Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) sosyalist şimdiki adı değişen Rusya’nın başını çektiği blok.



SSCB dağılıp ortadan kalkınca dünya tek kutuplu, ABD ve müttefiklerinin oluşturduğu kapitalist dünyaya, her şeye neredeyse hâkim oldu. Ekonomik aktiveler serbest hale geldi, bunun unsuru olan finans kapital( finansal sermaye) bütün dünyada serbestçe, hiçbir kısıtlamaya gerek kalmadan dolaşır oldu. Girdiği ülkelerin( Özellikle Azgelişmiş ve gelişmemiş ) ekonomik sosyal yapılarında bir yığın tahribatlar açtı.



Dünyanın bir kısmında, geçmişten kalan sosyal refah devleti anlayışı, tamamen ortadan kaldırıldı. Sağlık ve eğitim başta olmak üzere, birçok kamusal alan da dâhil olmak üzere, ekonomik ( kamusal) değerler özelleştirildi. Dünya artık eski dünya değildi. Liberal ekonomik sistem halkın geçmişten, o güne kazanmış olduğu ve yaratılan değerler ellerinden alındı. Kamu kaynaklarının kısmi de olsa geri halka döneneceği bütün yolları ortadan kaldırmıştı. Her şeyi artık sermayenin kontrolüne vermişti. Şirket devletleri oluşmuş, dünyanın her tarafında Çok Uluslu Şirketler mal ve hizmetleri en fazla kar amacıyla sağlar olmuştu.



Ulus devletlerin fonksiyonları o kadar azaltılmıştı ki sadece, neredeyse güvenlikle sınırlanmıştı. Zaten yeni ekonomik sistemde Ulus Devletlere gölge etme, senden başka bir şey istemeyiz diyorlardı. Çeşitli küçük krizlerde devleti hatırlar gibi oluyorlardı, küçücük iyileşmelerde hemen devletin fonksiyonlarını yeniden sınırlıyorlardı. Buna da Liberal ekonomik sistem diyorlardı. Bundan çıkar sağlayanlar tabi ki çok küçük bir azınlığı oluşturuyordu.



Emeği ile geçinen geniş halk kesimleri ne yapıyorlardı. Günlük yaşamlarını sürdürürken sadece günlük hayatlarını sürdürebilecek bir gelir elde etmenin sıkıntısını yaşıyorlardı. Dünyanın çok büyük bir kesimde Sendikal örgütlenmeler ortadan kaldırılmış, kalanlar ise sermaye ile uzlaşarak üretim ve verimliliği nasıl artırırız derdine düşerek, ücret sendikacılığını yapar hale getirmişlerdi.

Genel olarak çalışanların sadece çalıştığı yerden değil, yaşadığı toplumdaki sosyal ihtiyaçlarından, yönetim şekillerinden, yasamanın çıkardığı kanunlardan uzaklaşarak kendi içlerine kapanmışlardı. Moda deyimle yeni Demokratik Sivil Toplum Örgütleri oluşmaktaydı. Toplumda yaşanan her şeye sivil toplum örgütleri aracılığıyla bir denge oluşacak ve toplumsal yaşamı böyle yöneteceklerdi.

Oluşturulan ortam, yaşanılan dünya, hem doğayı tahrip etti hem de yoksulları çoğalttı. Güçlü daha fazla güç topladı, zenginleştikçe zenginleşti, güçsüz kaybettikçe daha fazla kaybetti, yoksullaştı. Toplumda kör ve karanlık noktalar gittikçe arttı.



Bir gün oldu, dünyada bir virüs ortaya çıktı. Baktı ki, yer küre sürekli tahrip ediliyor, yok olmaya hızla gidiyor, insanlar arasında ki eşitsizlik almış başını gidiyor, buna bir ışık tutayım dedi. Zengin yoksul demeden, gelişmiş gelişmemiş demeden, kuzey güney ülkesi demeden, dini ve ırkı ne demeden, her birine bir dokunayım dedi. Dokundu ama ne dokunuş, herkesi silkeledi ve neleri kaybettiklerini, neleri yapmaları gerektiği halde, yapmadıklarını hatırlattı. Tabi ki toplumda yoksular ve ötekileştirilenler daha fazla etkilendi.



Daha fazla kar uğruna yok ettikleri dayanışmacı kamusal alanları, sağlığı, üzerinde yaşadığımız ve yok ettiğimiz doğayı hatırlatıyor. Özelleştirilerek gerekli önemi vermedikleri ve yaşadıkları dünyayı anlamakta çözüm olacak bilim ve eğitimi hatırlatıyor. İnsanlığa daha fazla kar yerine, adil ve eşit yaşamayı hatırlatıyor.

Şu günlerde daha çok da çalışan bir Devlet sistemini, hasta olduklarında tedavi görecekleri bir hastaneyi ve kendilerini tedavi edecek sağlıkçıları olup, olmadığını hatırlatıyor.



Büyük insanlık her daim ışığı takip etmiştir. Çünkü her daim ışık, hayatın karanlık noktasını açığa çıkarıyor ve tüm insanlığı muhasebe yapmaya zorluyor.