Dünyadan Türkiye’ye Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

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UKRAYNA, (DHA) – Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkçe ve Ukraynaca 29 Ekim mesajı yayınlayarak “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, “Türkiye’nin 99. Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk milletine en içten selamlarımızı gönderiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin kahramanca yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi tarihin kayıtlarında önemli bir yere sahiptir” ifadeleriyle Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan bir dizi mesaj paylaştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ‘Bir millet, iki devlet’ mesajıyla 29 Ekim’i kutladı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, videolu kutlama mesajı paylaşarak “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 99. yıl dönümünü kutluyorum. Yıllardır devam eden dostluğumuz sözlere değil gerçek işlere dayanmaktadır. Rusya’nın saldırganlığına karşı koyarken Ukrayna’ya desteğiniz için minnettarız. Size esenlikler, refah ve ortak Karadeniz bölgemizde barış diliyoruz” dedi.

NATO ve NATO Birliklerinin resmi hesaplarından Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı Türk Bayrağı ve Türk askeri görselleri ile videoları eşliğinde kutlandı.

İngiliz Premier Ligi futbol kulübü Leicester City ise Türk Bayrağı ile Türk futbol severlerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

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