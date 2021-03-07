Dünyada önemli pozisyonlarda dikkat çeken kadınlar

Sibel DENİZ/Beril SÖNMEZ, (DHA) – Dünya 8 Mart Kadınlar Günü yaklaşırken dünyada siyasetten bilime, finanstan sanata birçok farklı alanda kadınlar güçlü pozisyonlardaki rolüyle dikkat çekti. Yeni Zelanda ve Finlandiya’nın kadın başbakanları koronavirüs pandemisini yönetim biçimleriyle öne çıkarken, ABD’de ilk defa bir kadın, başbakan yardımcısı oldu. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ilk defa bir siyahi kadına emanet edilirken, pandemiye karşı geliştirilen aşının arkasında yine bir kadının ismi yer aldı.

Dünyadaki güçlü pozisyonlarındaki kadınların rolü dikkat çekti. Kamala Harris ABD’nin ilk kadın Başbakan Yardımcısı oldu, dünya ticareti ilk defa bir siyahi kadın olan Ngozi Okonjo-Iweala’ya emanet edildi. Dr. Özlem Türeci ise eşi Prof. Dr. Uğur Şahin’le birlikte koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyla koronavirüsle mücadelede ismi geçen en önemli kişilerden oldu. Yönetmen Chloe Zhao ise Altın Küre ödülü kazanan ilk Asya kökenli kadın olarak tarihe geçti.

ABD TARİHİNİN İLK KADIN BAŞKAN YARDIMCISI HARRIS GÜCÜNÜ HUKUKTAN ALIYOR

ABD’de Başkan Joe Biden kabinesinde en çok dikkat çeken kişi; ABD tarihinin ilk siyah, Güney Asyalı ve ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris olmuştu. Ülke tarihindeki ilk kadın Başkan Yardımcısı hukuk kökenli Harris, 13 yaşındayken kız kardeşi Maya ile çocukların çimlerde oynamasını yasaklayan politikayı protesto etmek için apartmanlarının önünde bir gösteri düzenledi. Harris, hakları her zaman hukuk çerçevesinde arayan güçlü bir kadın rol modeli olarak öne çıktı.

DTÖ’NÜN İLK KADIN GENEL DİREKTÖRÜ IWEALA GÜCÜNÜ FİNANSTAN ALIYOR

Ngozi Okonjo-Iweala, 15 Şubat’ta Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) Genel Direktörü olarak atanarak bu göreve gelen ilk kadın ve ilk Afrikalı oldu. Dünya ticaretinin emanet edildiği Dr. Ngozi Okonjo-Iweala; Asya, Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Amerika’da 30 yılı aşkın deneyime sahip küresel bir finans uzmanı, ekonomist ve uluslararası kalkınma uzmanıdır. Yoksullukla mücadele etmek için ticaretin gücüne inanan Iweala, ideallerini gerçekleştirmek için finans sektöründe uzmanlaştı.

DÜNYAYI DEĞİŞTİREN KADINLAR ARASINDA YER ALAN ÖZLEM TÜRECİ, GÜCÜNÜ TIPTAN ALIYOR

BioNTech’in kurucu ortağı, Baş Tıbbi Sorumlusu, çeviri ve klinik deneyime sahip bir doktor, immünolog ve kanser araştırmacısı Dr. Özlem Türeci, dünyayı değiştiren kadınlar arasında yer aldı. Eşi Prof. Dr. Uğur Şahin’le birlikte koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyla ismini duyuran Türeci, gücünü tıptan alan bir bilim insanı oldu. mRNA bazlı aşı çalışmalarıyla kanser için aşı çalışmaları yapan Türeci, dünyanın önemli kadın rol modelleri arasında yer alıyor.

MARİN VE ARDERN, GÜCÜNÜ POLİTİKADAN ALIYOR

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Yeni Zelanda’nın Hamilton şehrinde doğdu. Liseden sonra Ardern, Waikato Üniversitesi’nden Siyaset ve Halkla İlişkiler İletişim Çalışmaları lisans diploması ile mezun oldu. Üniversiteden sonra, dönemin Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark’ın ofisinde danışman olarak ve daha birçok görevde çalıştı. Ardern, 18 yaşında Yeni Zelanda İşçi Partisi’ne katıldı ve 2008’de ise Yeni Zelanda Parlamentosuna girdi. Temsilci olarak geçirdiği 12 yıldan fazla bir süre içinde çocuk, kadın ve her Yeni Zelandalının hakkı için güçlü bir savunucu oldu.

2017 yılından beri Yeni Zelanda Başbakanı olarak görev yapan Ardern, Christchurch cami saldırılarının ardından birleştirici tutumu ile övgü topladı ve hızla katı silah yasalarını yürürlüğe koydu. Ülkenin dünya çapında övülen Covid-19 salgını önlemlerini yöneterek yönetim şekliyle dünyanın güçlü kadınlarından biri oldu. Ülkede koronavirüs salgını başladığında aldığı önlemler sayesinde salgın başından bugüne kadar toplam 2 bin 399 vaka bildirildi ve diğer ülkelerde virüsten binlerce kişi yaşamını yitirirken, Yeni Zelanda’da sadece 26 kişi hayatını kaybetti. Ardern, bir kişide koronavirüs tespit edilmesine rağmen 7 günlük karantina ilan etmişti.

Sanna Marin, 10 Aralık 2019’da Finlandiya Başbakanı olarak göreve başladı. Marin, beş parti liderinin de kadın olduğu bir koalisyon hükümetine liderlik ediyor. Finlandiya’nın üçüncü kadın Başbakanı ve Finlandiya tarihinin en genç başbakanı olan Marin, ilk olarak 2015 yılında Sosyal Demokrat Parti üyesi olarak Finlandiya parlamentosuna girdi. Marin, Covid-19 salgının ilk dalgasında salgını yönetim biçimiyle övgü aldı. Çevresel konularda da duyarlı olan Marin, “İklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin kaybı, çağımızın en büyük sorunlarından bazılarıdır. Onlara hitap etmek güçlü bir siyasi irade ve kararlılık gerektirir” ifadelerini kullanmıştı.

FİLM YÖNETMENİ CHLOE ZHAO, GÜCÜNÜ SANATTAN ALIYOR

Nomaland filmiyle drama dalında en iyi film ve en iyi yönetmen Altın Küre ödülünü kazanan Chloe Zhao, ödülü kazanan ilk Asya kökenli kadın olarak tarihe geçti. Sinema endüstrisinde az sayıda bulunan kadın yönetmenlerden biri olan Zhao, gücünü sinema endüstrisinden alarak bu alanda çalışmak isteyen gençlere rol model oldu.

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