Dünyaca Ünlü Senarist ve Yönetmen Guy Ritchie, Ayasofya ve Topkapı Sarayı’nı gezdi

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30 santimlik safra kesesi dünya tıp literatürüne girdi
Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran M.Y. (49) adlı kadının safra kesesinin 30 santim uzunluğa ulaştığı belirlendi. Safra...
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Vaka sayısı artan Tokat’ta sıkı denetim
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