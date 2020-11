Dünyaca ünlü sahil, martı ve yerleşik Ruslara kaldı

Alparslan ÇINAR/ ANTALYA (DHA)- ANTALYA’nın yaz- kış kalabalık olmasıyla dikkati çeken dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yerleşik Ruslara ve martılara kaldı. Rus Aleksandr Pelipenka, her gün mutlaka 1-2 kilometre yüzdüğünü söyledi.

Türkiye’nin büyük bölümünde karlı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, turizm kenti Antalya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 23 derece olduğu kentte nem oranı ise yüzde 65 ölçüldü. Yaz aylarında ve kışın özellikle hafta sonu yoğunluğuyla öne çıkan Konyaaltı Sahili’nde çoğunlukla yerleşik Rusların olduğu dikkat çekti. Bazıları denizin keyfini sürerken, bazıları ise sahil bandında yürüyüş yaptı. Boş sahilin martılara kaldığı gözlendi.

Denizde dakikalarca kulaç atan Rus Aleksandr Pelipenka, her gün en az 1-2 kilometre yüzdüğünü ve denizin çok güzel olduğunu söyledi. Havanın da nispeten ılık olduğunu belirten Pelipenka, eşiyle birlikte havanın ve denizin keyfini sürdüklerini söyledi.

Sahil bandında yürüyüş yapan Nebahat Topal ise “Hava ve deniz çok güzel. Ancak biz denize girmeyip, yürüyüş yapmayı tercih ettik. Her gün mutlaka yürüyüş yaparız” dedi.

