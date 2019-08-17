  • Haberler
type here...
Ana Sayfa Magazin Haberleri Dünyaca ünlü modele dudak uçuklatan hediye
Magazin Haberleri

Dünyaca ünlü modele dudak uçuklatan hediye

Editör
Editör

-

18
0

Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott, geçtiğimiz gün 22’nci yaşını kutlayan sevgilisi Kylie Jenner’a dudak şeklinde bir kolye hediye etti.

Rapçinin sevgilisine aldığı kolyenin fiyatı ise yaklaşık 2,8 milyon TL.

Ünlü model Kylie Jenner, 16 Ağustos’ta 22’nci yaşına bastı. Günlerdir kutlama yapan Jenner’a en değerli hediye ise bir süredir aşk yaşadığı rapçi sevgilisi Travis Scott’tan geldi. Scott, bir hafta önce evini güllerle kapladığı sevgilisine şimdi de 2,8 milyon TL değerinde kolye aldı.

KOLYENİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Scott, dudak ürünleri sayesinde kısa sürede servetine servet katan sevgilisine dudak şeklinde kalın bir kolye hediye etti. 28 yaşındaki rapçinin kolyeyi New York merkezli mücevher şirketi Eliantte’ye özel siparişle yaptırdığı ortaya çıktı. Pembe ve beyaz elmastan oluşan gerdanlığın fiyatı ise 500 bin dolar yani yaklaşık 2.8 milyon TL.

- Reklam -
Önceki İçerikTürkiye’nin son 119 yıllık istatistikleriyle deprem gerçeği
Sonraki İçerikKefere Sarraf ve Eski Kudüs Kadısındaki Alacağı
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

YazarlarSabri Arpaç -

Danıştay’ın Son Kararı İle Naylon Fatura Yaygınlaşır Endişesi!

Vergi inceleme elemanları tarafından mükelleflerin defter ve belgelerin incelenmek için istemeleri halinde mükellefler vergi ödevleri gereği ibraz etmek zorundadırlar.
Devamını Oku
YazarlarAhmet Özal -

Türk tipi başkanlık sistemi

Özellikle yandaş basın, Tayyip Erdoğan için BAŞKAN sıfatını kullanmaya devam ediyor. Ben şahsen CUMHURBAŞKANI sıfatının daha uygun olduğunu düşünüyorum.
Devamını Oku
YazarlarMurat Özbülbül -

Bilgi çağı nedir?

Dünya gezegeninde yaşayan canlılar arasında hiç şüphe yoktur ki insan en gelişmiş türdür ve gezegendeki canlı türleri arasında piramidin en üst basamağında yer almaktadır.
Devamını Oku
YazarlarProf. Dr. Yılmaz Kurt -

Kefere Sarraf ve Eski Kudüs Kadısındaki Alacağı

1808 yılının Eylül ayı. İstanbul sarrâflarından (banker) bir gayrımüslim, eski Kudüs kadısı Paşmakçızâde Nâkid Efendi’ye verdiği 4.280 kuruş alacağını bir türlü tahsil edemiyordu.
Devamını Oku
Magazin HaberleriEditör -

Dünyaca ünlü modele dudak uçuklatan hediye

Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott, geçtiğimiz gün 22'nci yaşını kutlayan sevgilisi Kylie Jenner'a dudak şeklinde bir kolye hediye etti.
Devamını Oku
Öne ÇıkanEditör -

Türkiye’nin son 119 yıllık istatistikleriyle deprem gerçeği

Türkiye'de son 119 yılda meydana gelen ve resmi kayıtlara göre 86 bin 456 kişinin hayatını kaybettiği depremler, yıkıcı etkiyi gözler önüne seriyor.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Magazin Haberleri

Candan Erçetin’den Bodrum konseri

BODRUM'da sahne alan şarkıcı Candan Erçetin, hayranlarına keyifli gece yaşattı.
Editör -
Devamını Oku
Magazin Haberleri

Kainat güzelinin Antalya sevdası

Miss Universe 2014'te ikinci olan Ukraynalı Diana Harkusha (25), yaz tatili için Antalya'ya geldi. Antalya'yı çok sevdiğini söyleyen Harkusha, bir gün burada yaşamak istediği belirtti.
Editör -
Devamını Oku
Magazin Haberleri

Cinsel ilişkiye doyamıyorum diyen yıldız dekoltesi ile şaşı etti

Cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulan Aşk Adası yıldızı, kırmızı elbisesiyle yürek hoplattı!
Editör -
Devamını Oku
Magazin Haberleri

Jennifer Lopez Antalya’yı coşturdu

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de konser verdi.
Editör -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR