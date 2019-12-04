Avrupa’nın en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum’da, dünyaca ünlü isimlerin gerçek vücut ölçüleriyle birebir heykellerinin yer aldığı Face 2 Face Wax Museum açıldı. Atatürk heykelinin önümüzdeki günlerde dahil olacağı müzede, 60’ın üzerinde ismin balmumu heykeli sergileniyor.

Antalya’da 2012 yılında hizmete giren ve 10 binin üzerinde deniz canlısının yer aldığı, 40 tematik akvaryum ile 131 metrelik uzunluğa sahip tünel akvaryumun bulunduğu Antalya Akvaryum, turistik yatırımlarına devam ediyor. Bünyesinde Kar Dünyası ve Buz Müzesi, Wild Park, Oceanride XD Cinema ile bu yıl 1 milyon ziyaretçi hedeflenen Antalya Akvaryum’da, dünyaca ünlü isimlerin heykellerinin yer aldığı müze açıldı. Müzede, bilim insanları, teknoloji devleri, sanatçılar, müzisyenler, sporcular, ressamlar, film yıldızları ve liderlerin balmumu heykeli var.

BİLİMDEN SANAT VE SPORA ÜNLÜLER

Ekim ayında açılan, resmi açılışı için Atatürk heykelinin beklendiği müzede, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stephen Hawking, Albert Einstein, Neil Armstrong, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs gibi isimlerin heykelleri yer alıyor. Sanat dünyasından ise Freddie Mercury, Madonnna, Mozart, Michael Jackson, Beyonce, spor dünyasından Michael Schumacher, Serena Williams, Maria Sharapova, Muhammed Ali, Tiger Woods, Kobe Bryant ve Lionel Messi gibi isimlerin heykelleri var.

HOLLYWOOD YILDIZLARI

Ünlü ressamlar Salvador Dali, Pablo Picasso ve Van Gogh ise eserlerinin benzerleriyle müzede sergileniyor. Sinema dünyasının ünlüleri Brad Pitt, Bruce Willis, Johnny Deep, Angelina Jolie, Tom Hanks, Marilyn Monroe, Will Smith, Scarlett Johansson, Leonardo Dicaprio, Jackie Chan, Sylvester Stallone, Daniel Radcliffe, Vin Diesel, Pamuk Prenses, Rowan Atkinson, Jennifer Lawrence, Daisy Ridley gibi ünlülerin heykelleri de müzede yer alıyor. Tarihte iz bırakan Napolyon Bonapart, II. Elizabeth, Mahatma Gandi heykelleri de müzede sergileniyor.

60’IN ÜZERİNDE HEYKEL

Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, müzenin ekim ayında açıldığını, ancak Atatürk heykeli gelmediği için resmi açılışın beklendiğini söyledi. İsmail Arık, “Şu anda 60’ın üzerinde dünyaca ünlü figür var. Atatürk figürünü bekliyoruz ve o yüzden tam açıldık demiyoruz. Naim Süleymanoğlu ile birlikte Atatürk figürünün gelişi 10-15 günü bulacak. Onlar geldikten sonra hem Antalyalı hemşehrilerimize duyurmak hem de bize misafir gönderen bütün ülkelere yönelik tanıtım amaçlı resmi açılış yapacağız” dedi.

Sergilenen balmumu heykellerin İtalya, Bulgaristan, Almanya, Çin gibi ülkelerden uzmanlaşmış sanatçı isimler tarafından yapıldığını anlatan Arık, “Atatürk ve Naim Süleymanoğlu figürlerinin ise daha önce hikayesi dinlenen diğer balmumu müzelerinde yaşanan sıkıntılar yaşanmaması için Türkiye’de ve Türk güzel sanatlar uzmanları tarafından yapımını yeğledik. O yüzden Türkiye’de yapılıyor” dedi.

SİLİKON ENJEKSİYON TEKNİĞİ

Balmumu heykel yapımıyla ilgili teknolojilerin de çok geliştiğini kaydeden Arık, “Eskiden balmumumdan yapılırdı. Çünkü teknik olarak başka bir malzemeyle çalışmak pek mümkün değildi. Bizim heykellerimizin adı balmumu ama silikon enjeksiyon tekniği dedikleri çok özel bir teknikle yapılıyor bu ürünler. Üç boyutlu formlar alındıktan silikon enjeksiyon tekniği kullanılıyor” dedi.

GERÇEKLERİYLE BİREBİR

Heykellerin gerçekleriyle birebir olduğunu da belirten Arık, “Tabi geliyor bir misafirimiz ‘Bu adam bu kadar genç değil’ diyebiliyor. Oysa o figür kariyerinin en üst seviyesindeki görseli ele alınarak yapıldı. Mesela ‘Rambo’. Sylvester Stallone şimdi 70 yaşına geldi ama ‘İlk Kan’ filmindeki figürüyle burada temsil ediliyor. Boyu, kilosu dikkate alınarak düzenlendi ve gerçeğine çok yakın” dedi.

ÜNLÜLERİN ÖZEL EŞYALARI DA GELECEK

Müzenin dünyadaki diğer ünlü versiyonlarında olduğu gibi kalıcı bir müze olacağını açıklayan Arık, “Ayrıca gelişerek devam edecek. Şu an 60’ın üzerinde ama 100’ü geçecek. Ayrıca ünlülere ait özel eşyaları da satın alarak, burada sergileyeceğiz. Antalya Akvaryum olarak bu özel eşyaların satıldığı müzayedelere de katılmaya başladık” dedi.

