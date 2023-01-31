Dünyaca ünlü balerin Petra Conti ‘La Bayadere’de sahne aldı

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İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi’nin (İDOB) önemli eserlerinden La Bayadère’nin dün akşam yapılan gösteriminde dünyaca ünlü dansçı Petra Conti ‘Nikiya’ rolünü sahneledi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin 2008’de AKM tadilata girmeden önce sahneye koyduğu son bale eseri olan La Bayadère, 14 Ocak Cumartesi akşamı AKM’de gerçekleştirilen prömiyerle sanatseverlerle buluştu. Konusu Hindistan’da geçen La Bayadère’nin 28 Ocak’ta gerçekleştirilen gösteriminde dünyaca ünlü balerin Petra Conti yer aldı. Los Angeles Balesi’nin baş dansçısı olan Petra Conti, ‘La Bayadere’ balesinde “Nikiya” rolünde dans etti. Petra Conti, 2013’ten 2017’ye kadar Boston Balesi’nde baş dansçı olarak sahne aldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamaya başlamadan önce Milano, La Scala’nın baş dansçısı olan Conti, İstanbullu seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Petra Conti’nin Nikiya rolünde dans ettiği temsilde, Solor ‘u Ankara Devlet Opera ve Balesi baş dansçılarından İlhan Durgut, Gamzatti’yi ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçılarından Melike Manav dans etti.

La Bayadère balesi, Petra Conti’nin ikinci ve son kez dans edeceği 31 Ocak temsilinden sonra 5,16 ve 18 Şubat tarihlerinde izleyicisi ile buluşmaya devam edecek.

ESERİN KONUSU

Yüce Brahman, rahipler ve tapınak dansçıları Hindistan’da Kutsal Ateş Ayini düzenlemektedir. Tapınak dansçılarının en güzeli olan Nikiya, baş tapınak dansçısı olarak onurlandırılmıştır. Yüce Brahman, Nikiya’ya aşkını ilan eder, ancak Nikiya onu reddeder ve gece vakti asil savaşçı Solor ile gizlice buluşur. Birlikte dans ederler ve Kutsal Ateş üzerine birbirlerine sonsuz aşk sözü verirler. Kıskanç Yüce Brahman durumu anlayınca, Solor’u öldürmeye ant içer.

Rajah, Solor’un cesaretini ödüllendirmek ister ve kızı Gamzatti ile evlenmesine hükmeder. Gamzatti, Solor’un portresini görür görmez ona aşık olur ve tanıştıklarında Solor da onun güzelliğinden oldukça etkilenir. Nikiya’ya sonsuz aşk yemini etmesine rağmen, Rajah’nın isteğine karşı gelemez ve Gamzatti ile evlenmeye karar verir. Yüce Brahman, Rajah’nın Solor’u ortadan kaldıracağını umarak, ona Nikiya ve Solor’un arasındaki gizli aşktan bahseder. Oysa Rajah, Nikiya’yı öldürmeye karar verir. Bu diyaloğa kulak misafiri olan Gamzatti, Nikiya’yı odasına çağırarak, Solor’dan vazgeçmesi için ona rüşvet vermeyi dener. Gamzatti’yi reddeden Nikiya, çılgına dönerek onu öldürmeye kalkışır. Ardından Nikiya kaçar ve Gamzatti onu yok etmeye yemin eder.

Solor ve Gamzatti’nin nişanında Nikiya’ya dans etmesi emredilir. Gamzatti ona hediye olarak bir sepet çiçek gönderir. Nikiya çiçeklerin Solor’dan geldiğini düşünür. Oysa çiçek sepetinde zehirli bir yılan gizlidir. Yılan, Nikiya’yı sokar; Nikiya ona sunulan panzehri almak istemez ve ölür.

Solor odasında yapayalnızdır. Nikiya’nın ölümünden duyduğu üzüntüye tamamen teslim olmuştur. Acısını dindirmek için afyon çeker ve gördüğü halüsinasyonlar onu Gölgelerin Krallığı’na sürükler. Burada Nikiya’nın görüntüsü, aşklarından kalan anılar gözlerinin önünden gitmez ve Solor kendi yaşamına son verir. Böylelikle Nikiya ve Solor sonsuz aşkta birleşirler.