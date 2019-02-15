Muhammed Leysi’nin girişimleri ile 4 aydır sürdürülen çalışmalar sonucu, IBSF tarafından bu yıl ekim ayında yapılacak Dünya Snooker Şampiyonası’nın Türkiye’de düzenlenmesine karar verildi.

55 ülkeden yaklaşık 250 sporcunun yarışacağı bu büyük şampiyonaya 2019 yılında Türkiye, 2020 yılında ise Katar ev sahipliği yapacak.

Bu şampiyonada ülkemizi Erkeklerde 8, Masterlar 40 yaş üstü 4, Kadınlarda 2 sporcumuz temsil edecek.

Mart ve Haziran aylarında İstanbul’da düzenlenecek Türkiye Snooker Şampiyonasında dereceye girecek olan sporcular (2018 yılının ilk 2 sporcusu seeded) bu büyük şampiyonaya katılma hakkını kazanacaklar.