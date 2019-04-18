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18 Nisan 2019
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Dünya Sanat Günü
Kültür-Sanat Haberleri

‘Dünya Sanat Günü’ sergisi açıldı

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Akademisyenlerin eserleri, Dünya Sanat Günü olarak kutlanan 15 Nisan’a özel sergide bir araya geldi. Aralarında Adem Genç, Bünyamin Özgültekin ve Bedri Baykam’ın da bulunduğu 23 akademisyenin eserlerinden oluşan sergi, 16 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak.

2012 yılından bu yana dünya genelinde kutlanan Dünya Sanat Günü’nde Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları, kendi eserlerinden oluşan özel bir sergi hazırladı. Açılan sergi ve çalışmalar hakkında bilgi veren Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği’nin kurucularından, Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin, serginin, Dünya Sanat Günü için özel olarak projelendirdiğini belirtti.

23 akademisyenin eserleriyle yer aldığı sergide her bir çalışmanın kendine özgür bir değer ve mesaj taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin, “Sergimizde tekstil art, enstalasyon, form ve resimlerden oluşan farklı teknik ve sanat yapma biçimleri ile izleyiciye bir sanat şöleni sunuyoruz. Çalışmalar içerisinde örgüden heykele, grafik uygulamalardan yağlı boyaya farklı tekniklerde eserler bulunuyor. Sergimiz oldukça zengin ve ufku geniş” diye konuştu.

Sergide akademisyen Adem Genç, Arzu Altınçelik, Ayla Aksungur, Bedri Baykam, Berna Karaçalı,Bubi, Bünyamin Özgültekin, Cemile Tuna, Cevat Demir, Cüneyt Gök, Ferit Özşen, Hülya Şahiner, Lütfiye Bozdağ, Meliha Sözeri, Merve Yılmaz, Müjde Ayan, Nihan Akdemir, Nurcan Perdahcı, Orhan Erkal, Özcan Uzkur, Sıdıka Rodop, Umut Şilan Oğurlu ve Vedat Somay’ın eserleri bulunuyor.

15 Nisan Dünya Sanat Günü Sergisi, 16 Mayıs’a kadar Altınbaş Üniversitesi Bakırköy Yerleşkesi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

DÜNYA SANAT GÜNÜ HAKKINDA

1948 yılında, 19 ülke ve 48 Dernek, UNESCO bünyesinde bir oluşum gerçekleştirdi ve 1954 yılında 18 üye ve 22 gözlemci ülkenin katılımı ile Uluslarararası Plastik Sanatlar Derneği (The International Association of Art – AIAP) kuruldu. 1989 yılında üye sayısı 81 ülkeye yükseldi ve aynı yıl Türkiye’nin önde gelen sanatçıları, AIAP’ta yer alabilmek için Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’ni (UPSD) kurmak üzere toplandı ve 8 sanatçı kurucu olarak seçildi.

Kurucuları arasında Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin ve Öğr. Gör. Bedri Baykam’ın da yer aldığı UPSD, 1990 yılında AIAP’a üye oldu. Daha sonraki yıllarda Bedri Baykam UPSD Başkanlığına seçildi ve 2011 yılında katıldığı AIAP Genel Kurulunda Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan’ı ‘Dünya Sanat Günü’ olarak kutlamayı önerdi ve bu önerisi kabul edildi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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