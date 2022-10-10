Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı’na tebrik mesajları

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İSTANBUL’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Angola’yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı’na siyasiler yayımladıkları mesajlarda tebrik etti.





2022 Ampute Futbol Dünya Kupası’da Ampute Futbol Milli Takımı final maçında Angola’yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu. Siyasiler de yayımladıkları mesajlarla Ampute Futbol Milli Takımı’nı tebrik etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımlarında tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:



“Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve bu muhteşem başarıları için canı gönülden tebrik ediyorum.”



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ampute Milli Futbol Takımı’nı kutladı. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımımızı gönülden kutluyorum. Sizinle gurur duyuyoruz. Tebrikler.” ifadesini kullandı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:



“Tebrikler. Ampute Futbol Dünya Kupası’nda Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımımızı, oyuncularımızı ve yönetimini tebrik ediyorum.”



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tebrik mesajı, “Ampute Futbol Dünya Kupası’nda, sergiledikleri üstün performansla Dünya Şampiyonu olan ve bizlere büyük bir gurur yaşatan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum.” dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ampute Futbol Milli Takımı’nı tebrik ederek, “Ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası’nda Angola’yı finalde mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımımızı kutluyorum. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızın başarısında emeği olan oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi tebrik ediyorum. Nef Stadı’nda oynanan final maçında millilerimize destek veren sporseverlere de teşekkür ediyorum. Bizler için her zaman gurur vesilesi olan Ampute Futbol Milli Takımımızın başarılarının devamını diliyorum” açıklamasında bulundu.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Angola’yı 4-1 mağlup eden Ampute Futbol Milli Takımımız, dünya şampiyonu. Dünya şampiyonu Ampute Milli Takımı yönetici, teknik direktör ve futbolcularını yürekten kutluyorum. Tebrikler #BizimÇocuklar” ifadelerini kullandı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Sizlerle ne kadar gurur duysak az. Ampute Milli Takımımız Dünya Şampiyonu. Tüm oyuncularımızı ve teknik ekibi gönülden kutluyorum” mesajını paylaştı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından, “Size zaten Dünya Şampiyonluğu yakışırdı. Helal olsun #BizimÇocuklar! Gururumuzsunuz” paylaşımında bulundu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı bize bu kez dünya şampiyonluğu gururunu yaşattı. Baş tacımız şampiyonları kutluyoruz. Tekrarı, bir sonraki Dünya Kupasında” ifadesini kullandı.



‘SELAM OLSUN DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜNE’



MSB’nin sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, “Geçen yıl Avrupa Şampiyonu olarak asil milletimizi sevince boğan Ampute Millî Futbol Takımımız bu kez Angola’yı yenerek Dünya Şampiyonu oldu! Yeşil sahaların kahramanlarını ve yöneticilerimizi büyük bir gururla alkışlıyoruz. Selam olsun dünyanın en büyüğüne!” ifadelerine yer verildi.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise “Dünya Kupası finalinde rakibini mağlup ederek şampiyon olan ve tarihi bir başarıya imza atan Ampute Millî Futbol Takımımızı canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Tebrikler #BizimÇocuklar” mesajını paylaştı. (DHA)