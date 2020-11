Dünya şampiyonu Ferhing, şampiyonaya kendi imkanlarıyla hazırlanıyor

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- DÜNYA Jeet Kune Do Federasyonu ve Hindistan Savaş Sanatları tarafından geçen yıl 19-26 Kasım tarihleri arasında Hindistan Delhi’de düzenlenen Uluslararası Dövüş Sanatları (İnternational combat games) şampiyonasında, Türkiye’yi temsilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına katılan Ferhing Kara (23), 12 ülke ve 120 sporcu arasında 78 kiloda şampiyon gelerek, altın madalya kazandı. Kara, önümüzdeki yıl yapılacak olan dünya şampiyonasına, Van’da arkadaşlarına ait Spor Merkezleri’nde antrenman yaparak hazırlandığını söyledi.

Terör olaylarından dolayı Hakkari’nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Günyazı köyünden Van’a 30 yıl önce göç eden Kara ailesinin 16 çocuğundan biri olan Ferhing Kara, 2011 yılında lise eğitimi için gittiği Kocaeli’de Jeet Kune Do sporuyla tanıştı. 7 ay Jeet Kune Do eğitimi gören Kara, daha sonra uluslararası yarışmalara hazırlandı. Kaldığı yurdun verdiği destekle, Güney Asya’da 10 Haziran 2017 tarihinde yapılan ve 12 ülkede 750 sporcunun katıldığı Jeet Kune Do yarışmasına katılıp altın madalya alarak birinci olan Şemdinlili Kara, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta 16 Mart 2018 tarihinde geleneksel olarak 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Thai Sanatları-Oyunları ve Festivali’ne de ferdi olarak katıldı.

Yarışmadaki tek Türk sporcu olan Kara, Jeet Kune Do branşı +90 kiloda yarıştı. Çıktığı maçlarda rakiplerini bir bir geçen Kara, finalini de kazanarak Jeet Kune Do branşında birinci olarak altın madalya kazandı.

78 KİLODA ULUSLARARASI DÖVÜŞ SANATLARI ŞAMPİYONU OLDU

Dünya Jeet Kune Do Federasyonu ve Hindistan Savaş Sanatları Federasyonu’nca Yeni Delhi Talkatora Stadyumu’nda 19-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Ulusalararası Dövüş Sanatları(İnternational combat games) şampiyonasında, Kara, 78 kiloda, Muaz Akdoğan ise 60 kiloda şampiyon gelerek ülkelerine altın madalya kazanan sporcular oldu. Türkiye, ABD, Avustralya, Nepal, Bengladeş, Singapur, Sri Lanka gibi 12 ülkeden 120 sporcu arasında şampiyon olan Kara, Van’da yetkililerin kendisine yeterince yardımcı olmaması nedeniyle yarışmaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına girdiğini söyledi.

‘VAN ADINA TURNUVAYA KATILMAK İSTERİM’

Önümüzdeki yıl yapılacak olan Dünya Jeet Kune Do şampiyonasına ise arkadaşlarına ait Spor Merkezleri’nde hazırlandığını anlatan dünya şampiyonu Kara, “8 yıldır bu sporu yapıyorum. 3 yıldır aktif olarak yurt dışı turnuvalarına katılıyorum. 2017 yılında yapılan Güney Asya Jeet Kune Do Şampiyonasında birinci oldum. 2018 yılında Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yapılan ‘Dünya Jeet Kune Do şampiyonasında, şampiyon oldum. En son geçen yıl Hindistan Yeni Delhi’de yapılan Uluslararası Dövüş oyunları şampiyonasında şampiyonluk elde ettim. Önümüzdeki yıl 2021 yıl için eğer şartlar uygun olursa yine Tayland ‘da yapılacak olan Dünya Jeet Kune Do şampiyonasına hazırlık yapıyorum. 3 yıldır katıldığım her şampiyonaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına katılıyorum. Vanlı bir sporcu olmama rağmen gittiğim her yetkili kapıdan geri çevrildim. Ben de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına turnuvalara katıldım. Ne yazık ki kendi memleketimden herhangi bir destek alamıyorum. Umudum odur ki; önümüzdeki turnuvalar için Van Büyükşehir Belediyesi’nden destek alabilmek ve Van adına turnuvaya katılmak” dedi.

‘YER GELDİ BAĞDA BAHÇEDE ANTRENMAN YAPTIM’

Jeet Kune Do sporuna lise yıllarında başladığını söyleyen Kara, “Lise yıllarında Kocaeli’de, Üniversite yıllarında da İzmir’de hocalarımın yardımıyla şampiyonaya hazırlanıyordum. Van’da da spor salonlarında ve yer yer kendi imkanlarımla antrenman yaptım. Çiftçi çocuğum olduğum için yeri geldiğinde bağ, bahçe ve tarla işleriyle uğraştığımız için turnuvaya yakın dönemlerde burada çalışma yaptım. 2019’daki şampiyonaya 120 sporcu katıldı ve bu sporcuların 118’i 11 ülkeden katıldı. Biz iki kişi de Türkiye adına katıldık. Ben ve Muaz arkadaşım Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına yarışmaya katıldık. Ben 78 kiloda, Muaz Akdoğan ise 60 kiloda şampiyon olduk” diye konuştu.

