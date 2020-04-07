DSÖ Anayasası’nın yürürlüğe girdiği 7 Nisan 19948’den beri , 7 Nisan her yıl “Dünya Sağlık Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır.

“Kainatın gerçeği de,hayatın gerçeği de İnsandır” diyen bilgeye kulak ver. Corona virus nediyle, evde kal, sosyal mesafeye dikkat et,maske tak,elini sık sık yıka ve sağlık için hep birlikte tetbirli ol…Tarihten ders al ki tekerrür etmesin…

Tarihi kayıtlarda, Maya, Aztek ve İnka gibi antik çağ uygarlıklarında maske yapıldığı, yeşim taşını altından üstün tutarak bu mozikleri maskelerde kullandıklarına dair bilgiler bulunmakta.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Anayasası’nın yürürlüğe girdiği tarih olan 7 Nisan, ‘Dünya Sağlık Günü’ olarak kutlanır. Dünya Sağlık Günü çerçevesinde her yıl yeni bir tema belirleyen Dünya Sağlık Örgütü, söz konusu temaya yönelik uluslararası ve bölgesel etkinlikler düzenleyerek konuyla ilgili çalışmalar yürütmektedir. Önerileri bilimsel verilere dayanır.

Dünya Sağlık Örgütü ( İngilizce : World Health Organization – WHO), Birleşmiş Milletler ‘e bağlı olan ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan örgüt.

Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz dönemlerde oyun bağımlılığını resmen bir hastalık olarak tanıdığını duyurmuştu. Fakat Corona virüs salgını Dünya Sağlık Örgütü’nün fikrini değiştirmiş gibi görünüyor. Sosyal olarak aktif kalmak için oyun oynanmasını tavsiye eden Dünya Sağlık Örgütü, insanların oyun oynayarak evde kalmasının Corona virüs salgınının yayılımını durdurabileceğini paylaştı.

1950 ‘li yıllarda İbni Sina ile ilgili olarak Özbekistan’da çekilen bir filmde; Biruni (973-1050) ile İbni Sina (980-1037) karşılaşmasında şu konuşlar geçmektedir:

Biruni: “Hoş geldiniz sizi epey zamandır görmek istemiştim.Sizi görmekten mutlu oldum.

İbni Sina uzakta durarak: “Hoş bulduk.Biliyorsunuz zamanımızda bulaşıcı bir hastalık olan veba salgını var. Bu illete karşı herkes birbirinden uzak durmalıdır. Ellerini çok temiz tutmalı ve bir yere dokunmamalıdır.İyi beslenmeli ve evlerinde kalmalıdır.Her türlü bulaşıcı hastalık ancak bunlarla önlenebilir.” Demektedir.

“İlim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder,/Tozlar ve dumanlar olmasaydı adem oğulları bin yıl yaşardı “ diyen dünyaca ünlü hekimler hekimi İbni Sina, bin yıl ötelerden bize ışık yutmaktadır.

Kuruluşu:

1945 yılında ABD ’nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı, bu dönemde bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması açısından temel önem arz ettiğini kabul ederek Çin ve Brezilyalı delegelerin bir “Uluslararası Sağlık Örgütü” kurulması amacıyla toplantı düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Örgütün amacı, sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör makam sıfatıyla hareket etmektir.

Bilim, akıl ve teknoloji ışığında çalışarak, bulaşıcı virüslere karşı çareler bulunacağına inanan insanlık, güven ve umutla yaşamak istemektedir.Dünya Sağlık Günü’nde umutlu olmak dileğiyle,tüm bilim adamlarına,sağlık çalışanlarına başarılar diliyoruz.Umut sonsuzdur…En büyük dileğimiz aşının bulunmasıdır.

Sağlık alanına kaynak ayırmayan,öncelik ve önem vermeyen ve tetbir almayan dünya sınıfta kalmıştır. “Bir musibet bin nasihatten üstündür” sözü unutulmasın.