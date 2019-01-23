Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda yeni sezonun ilk heyecanı 24-27 Ocak tarihleri arasında Monte Carlo’da yaşanacak.

Dünya Ralli Şampiyonası 16 etap üzerinden gerçekleştirilecek rallide pilotlar 1366,43 kilometre yol kat edecek.

12-15 Eylül tarihlerinde Marmaris’e de taşınacak büyük yarışta gözler gene son şampiyon Sebastien Ogier’in üstünde olacak. Eski ekibi Citroen’e geri dönen Red Bull sporcusu, Dünya Ralli Şampiyonası’nda 7. şampiyonluk için mücadele edecek. Ogier’i geçen sezon oldukça zorlayan bir başka Red Bull sporcusu Thierry Neuville de geleneği bozmak istiyor. Ralli efsanesi Sebastien Loeb ise bu sezon altı yarışta mücadele edecek.

Yeni sezonda gözler gene son şampiyon Sebastien Ogier’in üstünde olacak. Son 6 senenin şampiyonu Red Bull sporcusu, zaferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. Eski ekibi Citroen’e geri dönen Ogier, co-pilotu Julien Ingrassia ile mücadele edecek.

Geçtiğimiz sezon Ogier’i çok zorlayan Thierry Neuville ise geleneğe son veren ismim olmak istiyor. Özellikle son yarışlarda yaşamış olduğu mekanik sorunların bu sene önüne çıkmasını istemeyen Red Bull sporcusu, sezonun ilk yarışlarında işi sıkı tutmak peşinde.

9 şampiyonluğuyla bir ralli efsanesi olan Sebastien Loeb ise bu sezon yalnızca 6 rallide yarışacak. Dakar Rallisi’nde başarılı bir performans ortaya koyan Fransız pilot, zirvede yarışı kızıştıracak.

15 SENEDİR ŞAMPİYONUN İSMİ DEĞİŞMİYOR

Dünya Ralli Şampiyonası’na dair en enteresan notlardan biri de tam 15 sezondur şampiyonun Fransız, adının da Sebastien olması. 2004’te başlamış olan bu gelenekte Sebastien Loeb dokuz defa arka arda şampiyon oldu. Loeb emekli olduktan sonra da görevi Ogier’ye devretti. Ogier ise son 6 senede zirveyi hiç kimseye bırakmıyor.

BÜYÜK ORGANİZASYON BİR defa DAHA TÜRKİYE’DE

8 senelik bir aranın sonrasında geçtiğimiz sene Türkiye’ye geri dönen ve büyük alaka çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir defa daha Marmaris’te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül tarihleri arasında dünyanın en çabuk ve yürekli pilotlarını ağırlayacak.