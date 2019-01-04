Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), 8 Eylül 2019 tarihinde Türkiye’de Dünya Kadınlar Şampiyonası ile birlikte düzenlenecek.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından açıklanan takvimde Türkiye’nin göstermiş olduğu başarılı organizasyon iki farklı şampiyona ile ödüllendirildi. Türkiye’nin dünya genelinde tanıtılmasına katkıda bulunan motor sporlarının en popüler aktifliği MXGP ile beraber Dünya kadınlar Şampiyonası ve Avrupa Motokros Şampiyonası da Afyonkarahisar’a gelecek. 7-8 Eylül 2019 tarihlerinde Afyon Motor Sporları Merkezi’nde 4 sınıfta (MXGP, MX2, EMX 2t, Women) yüzlerce sporcu hem dünya hem de Avrupa şampiyonu olmak için ter dökecek.

4 farklı sınıfta şampiyonaya ev sahipliği yapacaklarını vurgulayan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, “Geçen sene FIM yaptığımız organizasyona tam not vermişti. Şampiyonanın organizatörü Youthstream tarafından da Afyonkarahisar’ın ilk yılı olmasına rağmen 2018 MXGP Ödülü’ne layık görülmüştük. Bu iki önemli takdir bizi önümüzdeki seneler için ek olarak motive ederken, FIM’deki bu başarımız bizlere Dünya kadınlar Şampiyonası’nı getirdi. Final ayağı Afyon Motor Sporları Merkezi’nde yapılacak ve 2019 senesinin şampiyonu burada aşikar olacak. Dünya Şampiyonası’nın hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyoruz. Geçen yıldan daha iyi bir organizasyona imza atmak istiyoruz” diye konuştu