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12 Nisan 2019
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Almanya’ın medya devlerinden Bertelsmann Grup‘un yan şirketlerinden Prinovis, Nürnberg matbaa tesislerini kapatma kararı aldı.
Almanya’ın medya devlerinden Bertelsmann Grup‘un yan şirketlerinden Prinovis, Nürnberg matbaa tesislerini kapatma kararı aldı.
Ekonomi Haberleri

Dünya matbaa devlerinden Prinovis, Nürnberg tesislerini kapatıyor

Editör Editör

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Almanya’ın medya devlerinden Bertelsmann Grup‘un yan şirketlerinden Prinovis, Nürnberg matbaa tesislerini kapatma kararı aldı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Bertelsmann Grup CEO’su Thomas Rabe’nin, ‘‘Yan kuruluşumuz Prinovis’in Nürnberg tesisleri kapasitesinin altında iş alıyor. Şirket genelinde yeniden yapılanma çerçevesinde 30 Nisan 2011 itibariyle bu tesislerimizi kapatma kararı aldık’’ dediği kaydedildi.

Avrupa’nın en büyük matbaa hizmeti veren şirket olan Hamburg merkezli Prinovis’in kapatma kararı aldığı Nürnberg tesislerinde, 670 kendi elemanı ve 250 de süreli taşeron işçisi çalışıyor.

Handelsblatt gazetesinde yer alan haberde, dünya genelindeki irili ufaklı tesislerinde 8 bin 500 çalışanı bulunduğu bildirilen İngiltere ve Paris’te temsilciliğe sahip Bertelsmann Prinovis’in, sabit 670 elemanın hangi şartlarda işlerine son verileceğinin, işletme idaresi ve işçi temsileriyle yapılacak anlaşma görüşmelerinde netlik kazanacağı kaydedildi.

Almanya’nın dev şirketlerinden Bertelsmann Grup, Mohn Ailesi’nin 1835 yılında ilk baskı işine girmesiyle Gütersloh’ta doğan bir medya kuruluşu. Bertelsmann Grup,  53 ülkede 114 bin çalışanı olan ve 20 milyar dolarlık ciroya sahip bir ekonomi devi olarak biliniyor.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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