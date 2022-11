Dünya Kupası öncesi ikonik isimler, tanıtım filminde bir araya geldi

- Reklam -

İSTANBUL, (DHA)- Katar’da yarın başlayacak olan FIFA Dünya Kupası öncesinde, ikonik isimler ile çekilen ve “Family Reunion (Aile Yeniden Birlikte)” ismi verilen film vizyona girdi.

Adidas, Katar’ın ev sahipliğini yapacağı FIFA Dünya Kupası öncesinde “Impossible Is Nothing” hikayesine devam ediyor. Futbolun en özel buluşması olan Dünya Kupası’nı tüm futbol ailesini bir araya getirerek kutlayan marka, bu ikonik isimler ile “Family Reunion” adını verdiği bir filme imza attı. Filmde Lionel Messi, Karim Benzema, Achraf Hakimi, Son Heung-Min, Jude Bellingham, Pedro ‘Pedri’ González López ve Serge Gnabry bulunuyor. En büyük futbol fanlarından biri olan İngiliz şarkıcı Stormzy de filmde anlatıcı olarak yer alıyor. Eğlenceli reklamda, görüntülere 80’lerin ikonik Opus şarkısı “Live is Life” eşlik ediyor. Filmde özellikle dünyanın dört bir yanından oyuncuları ve taraftarları bir araya getiren futbolun birleştirici gücü kutlanıyor.

LIONEL MESSI’YE ÖZEL FİLM

Dünya kupasının futbol topu üreticisi Adidas, Katar’daki turnuva öncesinde dünyanın en iyi oyuncularından Lionel Messi’nin kariyerini kutlamak için ‘The Impossible Rondo’ filmiyle Impossible is Nothing hikayesinin son bölümünü anlatıyor. Lionel Messi’nin Dünya Kupası kariyerini hayata geçiren film, yapay zeka ve görsel efektlerdeki en son gelişmeler kullanılarak oluşturuldu. Messi’nin tarihi ve günümüz görüntüleri, onun farklı ve eski versiyonlarını üretmek için kullanıldı. Bu daha sonra, kendisinin 2006, 2010, 2014 ve 2018’deki versiyonlarıyla birlikte Dünya Kupası’na hazırlandığını gören Messi’ye karşı Messi’yi canlandırmayı sağlamak için çift vücutlara uygulandı.

