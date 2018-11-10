UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde 77 öneriyle eseri en çok bekletilen ülkeler sıralamasında birinci olan Türkiye, listeye alınan 18 eserle 16’ncı sırada yer alıyor.

Listede, dünyada eseri sırada en çok bekletilen il ise Antalya oldu. Aspendos, Perge, Yivli Minare, Termessos, Alanya Kalesi, Karain Mağarası, Kekova Batık Şehir’in de aralarında bulunduğu 9 eserden bazıları 25 yıla yakındır bekletiliyor.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalıma Grubu öncülüğünde hem Türkiye’nin hem de Antalya’nın UNESCO listesinde bekletilen önerileriyle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı ve rapor hazırlandı. Raporda, dünyada bin 92 eserin bulunduğu UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde, 400’ü aşkın antik şehir ve tarihi değerin bulunduğu Antalya’dan sadece Muğla sınırındaki Xanthos Antik Kenti’nin yer aldığına, önerilen 9 eserden bazılarının 25 yıldır bekletildiğine dikkat çekildi.