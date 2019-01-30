Türk Hava Yolları’nın, ABD’nin en büyük spor organizasyonu olan Super Bowl reklam kuşağında göstereceği tanıtım filmi olarak, Oscar ödüllü yönetmen Ridley Scott’un çektiği ve içinde İstanbul’un tarihi mekanlarının olduğu film kullanılacak.

Filmin dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenecek reklam kuşağında gösterilecek olması, İstanbul’un tanıtımına da önemli bir katkı sağlayacak.

Kısa tanıtım filminin kamera arkası görüntülerinde konuşan Scott, ilk kez geldiği İstanbul ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Scott en çok camileri ve rıhtımları çok beğendiğini söyledi.

İstanbul’a 2018-Ocak-Kasım döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 12 milyonu geçerken kentin dünyaya tanıtımına THY’nin son tanıtım filmi de önemli katkı sağlayacak. Türk Hava Yolları, 85’inci yıl dönümü ve İstanbul’un ve İstanbul Havalimanı’nın tanıtımı çerçevesinde kısa bir tanıtım filmi çekmiş, filmin yönetmen koltuğunda Oscar ödüllü Ridley Scott yer almıştı.

“KISA FİLM MUHTEŞEM ŞEHİR İSTANBUL’U KONU ALIYOR”

THY’nin yeni marka kimliğinin ilk defa kapsamlı bir şekilde yer aldığı İstanbul’a vurgu yapılan tanıtım filminden 30 saniyenin, dünyanın takip edeceği 3 Şubat’ta Atlanta’da yapılacak olan New England Patriots ile Los Angeles Rams Super Bowl karşılaşmasını yayınlayacak televizyon kanalında gösterilecek.

“Yolculuk” adlı kısa filmin hikayesini ise THY, “İstanbul’a markamızın uçuşuyla seyahat eden ve birbirleriyle ilginç bir bağ kuran iki özel gezgin arasında gelişiyor; onları bir araya getiren bir defteri ve hikayelerinin açıldığı muhteşem şehir İstanbul’u konu alıyor” diye özetliyor.

İSTANBUL’UN TANITIMINA DA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

THY, ABD’nin en çok izlediği ve dünya genelinde 750 milyon kişinin izlemesin beklendiği etkinlikte reklamı ile hem şirketi hem de İstanbul’u dünyaya tanıtacak. İstanbul Havalimanı, Şerefiye Sarnıcı, Ortaköy Meydanı, Çırağan Sarayı gibi mekanlarda geçen filmin çekimleri 4 gün sürdü.

Boğaz sahnesi çekilirken şehir hatları seferleri durduruldu ve bir Boğaz dolmuş teknesi ile bir helikopter kullanıldı.

Galata’da ise yoğun trafik görüntüleri tercih edildi. Filmin çekimlerinde toplamda 500 kişi rol alırken İstanbul Havalimanı’nda çekimlerde 250 kişilik oyuncu kadrosu kamera önünde yer aldı.

ÜNLÜ YÖNETMEN CAMİLERE VE RIHTIMLARA HAYRAN KALDI

Türk Hava Yolları kısa tanıtım filminin de kamera arkası görüntülerini yayınladı. İstanbul’a ilk gelişi olduğunu belirten Scott, “Dünyanın en büyük havalimanı olacak yeri açıyorlar. Beni etkileyen şey denize açılan rıhtımlar oldu ve bütün camilerin ihtişamı.İstanbul böyle bir yer, görmedinizse görün.Reklama geri dönmeye karar verdim.15-18 yıldır reklam çekmedim. İşin akışını ve hızını seviyorum” dedi.

Kreatif Direktör Fabian Berglund ise, “İstanbul’da çekimdeyiz; çünkü, Türk Hava Yolları 85. yılını kutluyor. Üstelik İstanbul’un yeni havalimanı da açılıyor. Dünyanın her yerinden seyahat edenler için merkez olacak. Bu yüzden hem Türk Hava Yolları’nı, hem de yeni havalimanını, hem de İstanbul’u bu filmle kutluyoruz. Bu yüzden klasik 60 saniye reklamdan fazlası, bir film çekiyoruz” diye konuştu.

MAÇIN DEVRE ARASINDA ÖNEMLİ İSİMLER SAHNE ALACAK

Final maçının devre arasında Maroon 5, Travis Scott ve Big Boi sahne alacak. Super Bowl, ABD perakende sektörüne önemli katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl ülkede kişi başı ortalama 81.17 dolarla toplamda 15.3 milyar dolarlık harcama yapıldı.