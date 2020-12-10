Dünya İnsan Hakları Günü’nde, PKK’nın kaçırdığı çocuklarının haklarını sordular

Mehmet Mucahit CEYLAN- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR (DHA)- DİYARBAKIR’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 177 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 466’ncı günde de sürüyor. Aileler, Dünya İnsan Hakları Günü’nde il binası önünde açıklama yaparak küçük yaşta kaçırılan çocuklarının haklarını sordu. Hakkari’de 2016 yılında, 9 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kardeşi Hamza için evlat nöbeti tutan Aysun Adıyaman, aileler adına yaptığı açıklamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de (AİHM) seslenerek, “Lütfen, anne babaların bu haklı eylemlerini bu insan hakları gününde görmezden gelmeyin” dedi.

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos’ta ortadan kayboldu. Akar’ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar’ın oğlu Mehmet’in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan, Sever Fidan’ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin’in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

‘AİHM’E ÇAĞRIDA BULUNDULAR’

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle il binası önünde açıklama yapan aileler, küçük yaşta kaçırılan çocuklara dikkat çekti. Aileler adına açıklamayı, Hakkari’de 2016 yılında, 9 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kardeşi Hamza için evlat nöbeti tutan Aysun Adıyaman yaptı. HDP’nin kendi çocuklarını kaçırıp terör örgütüne teslim ettiğine değinen Adıyaman, AİHM’e de çağrıda bulunduğu açıklamasında şunları aktardı:

“465 gündür burada HDP il binası önünde evlat nöbeti tutmaktayız. Bu siyasi parti olan HDP, her alanda insan haklarından bahsetmekte ve insan haklarını savunmakta olduğunu dile getirmektedir. Fakat 9 yaşında, 12 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşlarındaki çocuklar, asker, polis, hasta, engelli, kız- erkek ayrımı yapmaksızın halkın çocuklarını, özellikle de Kürt çocuklarını HDP denilen parti, taşeron, hain terör örgütüne kandırarak ve kaçırarak götürüp, para karşılığında satmaktadır. Peki, nerde bu partinin savunduğu insan hakları? Bu partinin savunduğu insan hakları, reşit olmayan, hasta, engelli, kız- erkek çocukları ailelerinin bağrından koparıp hain terör örgütüne satmak mıdır? Bunların savundukları insan hakları bu mudur? Diyarbakır anneleri olarak buradan HDP’ye sesleniyoruz; Sizin insan hakları savunuculuğunuz çocukları satmak mıdır? Bu anne babaların insan hakları yok mu? Kaçırılan çocukların insan hakları yok mudur? Bunu toplumun vicdanına sunuyoruz. Bir sözümüz de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne; Lütfen bu anne babaların bu haklı eylemlerini bu insan hakları gününde görmezden gelmeyin.”

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