Dünya Habitat Günü'nde panellerle 'insan' ve 'şehre' dair mesajlar verildi

- Reklam -

BALIKESİR, (DHA)- DÜNYA Habitat Günü’ne ev sahipliği yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Habitat üyelerinin katılım sağladığı birçok panel düzenledi. Panellerin ardından Habitat Günü kapanış programı gerçekleştirildi. ‘insan’ ve ‘şehre’ dair mesajların verildiği panellerin ardından Habitat Günü’nün kapanış konuşmasını yapan BM İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Habitat Günü’nün sonuç ve çıktıları konusunda Büyükşehir Belediyesi ve BM Habitat ekibinin hazırlayacağı raporu BM Habitat’ın kasım ayında yapacağı Yürütme Kurulu toplantısında değerlendireceklerini söyledi.

İnsanlara yaşadıkları kentin geleceğini belirleyebilecekleri güce sahip olduklarını hatırlatmayı amacıyla her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Habitat Günü’nde, dünyaya Balıkesir’den ‘Kimse Geride Kalmasın’ çağrısı yapıldı. Dünya kentlerinde artan eşitsizlik, barınma ihtiyacı, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği gibi konuların ele alındığı yuvarlak masa toplantılarında ‘insan’ ve ‘şehre’ dair önemli mesajlar verildi. Gerçekleştirilen toplantılarda çok düzeyli yönetim, katılım ve iş birliklerinin sağlanmasına yönelik çabaların artarak sürdürülmesi gerektiği; iklim, enerji, finans ve konut için insan haklarına dayalı yeni stratejiler ve radikal inovasyona ihtiyaç duyulduğu; dayanıklı ve sürdürülebilir şehirlerin insan hakları ekseninde inşa edilmesi gerektiği; gençlerin her alanda güçlendirilmesine yönelik çözüm ve öneriler paylaşıldı.

- Reklam -

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Habitat Günü açılışının ardından eş zamanlı olarak gün boyunca birçok panel düzenlendi. Kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir şehirler ile insan yerleşimlerinin konuşulduğu panellerde, insan merkezli politikaların izlemesi, sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının teşvik edilmesi, yeşil ve esnek altyapıya öncelik verilmesi gibi birçok konu tartışıldı.

YEŞİL KALKINMA KONULAR ELE ALINDI

‘Türkiye’nin Yeşil Dönüşüm Politikalarında Konut Uygulamaları, Akıllı Şehirler ve Sıfır Atık Hareketi’ paneli, çevre sorunlarına farkındalık yaratmayı amaçlayan programlarıyla tanınan televizyoncu Güven İslamoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü İsmail Tüzgen, TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ve Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar’ın konuşmacı olarak katıldığı programda; kentsel dönüşüm, akıllı şehirler, sosyal konut üretimi, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi, 2053 net sıfır emisyon hedefi ile Yeşil Kalkınma konuları ele alındı.

GENÇLİĞİ GERİDE BIRAKMA

Türkiye’nin en genç Milletvekili Rümeysa Kadak’ın moderatörlüğünde ‘Gençliği Geride Bırakma’ konulu panelii gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Sekreteri M. Abdülhalim Aksu, Gençlik Uzmanı Olga Tsaplina, Gençlik Esther Muiruri, 2030 Şehir Gençliği Taylor Elanie Garner katıldı. Panelde, büyük girişimlere gençlerinde dahil edilerek hem zihinsel güçlerinden hem de yaratıcılık kabiliyetlerinden faydalanılması gerektiği ve kendilerini geliştirmelerine imkan tanınması konuları konuşuldu.

SOSYAL BELEDİYECİLİK KONUŞULDU

Kıdemli Şehir Plancısı Naomi Hoogervorst’ın moderatörlüğünde ‘Şehirlerde Sosyal Kapsamaya Yönelik Rehberlik’ paneli; Avrupa Birliği, BM-Habitat Ofisi Başkanı Paulius Kulikauskas, Küresel Gençlik Uzmanı Samed Ağırbaş, Barttlet Geliştirme Planlama Birimi Dr. Catalina Ortiz, Genel Müdür Dipti Mahapatro, Urbanice Malezya CEO’su Norliza Binti Hashim ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay’ın konuşmacı olarak katılımıyla yapıldı. Panelde, sosyal belediyecilik hizmetleri ve yaklaşımlarına değinildi.

KENTSEL DAYANIKLILIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

BM-Habitat Savunma ve Kampanyalar Başkanı Christine Auclair’ın moderatörlüğünde ise ‘Kentsel Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik İçin Yeni Bir Sosyal Sözleşme’ paneli yapıldı. Panele; konuşmacı olarak BM Habitat Meclis Başkanı, Meksika Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İşler ve İnsan Hakları Müsteşarı Martha Delgado, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Dünya Kentsel Kampanyası Başkanı Sri Husnaini Sofjan, Ortadoğu Şehirleri Enstitüsü Direktörü Mahmoud AlBurai, Urban Intergroup ve Avrupa Parlamentosu Genel Sekreteri Zuzanna Tatara ve East London Üniversitesi’nden Siraj Sait katıldı.

TOPLUMSAL DEĞER YARATIMI İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM

BM-Habitat Kentsel Dönüşüm Uzmanı Javier Torner moderatörlüğünde de ‘Toplumsal Değer Yaratımı İçin Kentsel Dönüşüm’ paneli düzenlendi. Panele; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Fas Integral Advice Sarl sirketinin kurucusu ve yöneticisi Abdullah Fikret, 15 Minute City Küresel Girişimi Carlos Moreno, Artechubs Kurucu CEO’su Stanley Anıgbogu, Brezilya Recife Belediye Binası Altyapı Sekreteri Marilia Dantes ve Geleceğin Şehirleri Endonezya Ülke Takım Lideri Franscos Brikke konuşmacı olarak katılım gösterdi.

KASIM AYINDA BM GÜNDEMİNE GELECEK

Dünya Habitat Günü’nün kapanış konuşmasını yapan BM İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, “Habitat Günü’nün sonuç ve çıktıları konusunda Büyükşehir Belediyesi ve BM Habitat ekibinin hazırlayacağı raporu BM Habitat’ın kasım ayında yapacağı Yürütme Kurulu toplantısında değerlendireceğiz” dedi.

