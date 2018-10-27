Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye rüzgarı Bu yazıya oy ver Bu yazıya oy ver

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda Greko-Romen stilde Türk güreşçiler günü 3 madalya ile tamamladı.

82 kiloda Türkiye’yi temsil eden Emrah Kuş finalde karşılaştığı Macar rakibi Peter BACSI karşısında 3-0 öne geçtiği maçı 4-3 kaybederek gümüş madalya kazandı. 55 kiloda bronz madalya için mindere çıkan Ekrem Öztürk, Ermeni rakibi Norair Hakhoyan’ı 4-0, 63 kiloda Rahman Bilici’de Mısırlı Hasan Ahmed Mohamed’i 6-1 mağlup ederek bronz madalya kazandılar.

RIZA KAYAALP DÜNYA ŞAMPİYONASINDAKİ İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Macaristan’da düzenlenen şampiyonada yer alan Rıza Kayaalp de yarın şampiyonadaki ilk mücadelesine çıkacak. 130 Kiloda yarışacak olan Avrupa ve Dünya Şampiyonu Kayaalp, ilk maçında Estonya’dan Heiki Nabı ile mücadele edecek.

Yarın mindere çıkacak olan sporcular şöyle:

97 kg’da Süleyman Demirci

77 kg Fatih Cengiz