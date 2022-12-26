Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı

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Vahdet AYAZ, (DHA)- Her yıl 25 Aralık’ta Hz. İsa’nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı Noel, dünya genelinde kent meydanlarında kutlandı. Ayrıca, 2023 yılına hazırlıklar kapsamında meydanlara yapılan ışık süslemeleri de fotoğraflara yansıdı.

Hristiyanlıkta önemli yere sahip Noel bayramını dünyadaki birçok ülke coşkuyla kutladı. Avrupa, Asya ve Amerika kıtasındaki birçok kent meydanına Noel kutlamaları kapsamında pazarlar kuruldu. Ayrıca yeni yıl yaklaşırken bu meydanlar renkli ışıklarla dekore edildi.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da Noel, geleneksel kağıt fenerleriyle kutlanırken, Japonya’nın başkenti Tokyo’da yeni yıl için hazırlanan ışıklar göz kamaştırdı. Filipinler’de Noel, dalış gösterisiyle kutlanırken, Pakistan’ın başkenti İslamabad, Çekya’nın başkenti Prag, Lübnan’ın başkenti Beyrut ve Malta’nın başkenti Valetta’nın meydanına dev çam ağacı koyuldu.

FOTOĞRAFLI

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