Dünya Engelliler Günü’nde ‘Engelsiz Kulüp’ Projesi

İSTANBUL (DHA) – Engelli bireylerin yürütülen faaliyetlere gönüllü katılımını sağlayarak yardım süreçlerinde aktif görev almasını hedefleyen Türk Kızılay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde başlatacağı ‘Engelsiz Kulüp’ projesi ile engelli bireylerin, hayata eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanmasını amaçladığını duyurdu.

Birleşmiş Milletlerin 1992 yılında almış olduğu karar sonrası “Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan edilen 3 Aralık, tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacı ile her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor. Türk Kızılay da misyonu gereği proaktif bir kurum olarak afetlerde ve olağan dönemlerde ihtiyaç sahipleri ve korunmasız vatandaşlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek, güvenli kan temini gerçekleştirmek ve zarar görebilirliği azaltmak, ihtiyaç sahipleri ile kaynakları buluşturmak, incinebilir grupları tespit ederek toplumsal hayata katılımlarını sağlamak ve toplumsal dayanıklılığı arttırmak amacıyla birçok faaliyet yürütüyor.

“ENGELLİ BİREYLER, HAYATIN HER ALANINA AKTİF KATILIM İÇİN DESTEKLENECEK”

Engelli bireylerin yürütülen faaliyetlere gönüllü katılımını sağlayarak yardım süreçlerinde aktif görev almasını hedeflediğini belirten Kızılay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde “Engelsiz Kulüp” projesini başlatarak engelli bireylerin, hayatın her alanına eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarını sağlayacak. Türk Kızılay Sosyal Hizmetler Direktörlüğü ile koordineli olarak yürütülecek olan “Engelsiz Kulüp” projesi, Kızılay’ın Türkiye genelinde bulunan tüm şubelerinde hayata geçirilecek. Şubelerde kurulacak olan Engelsiz Kulüplerin başkanları ile üyeleri ve gönüllüleri de engelli bireylerden oluşturularak engelli bireylerin şubelere üye veya gönüllü olmaları için çalışmalar yürüteceğini vurguladı.

“STK’LARLA İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE HAREKET EDECEĞİZ”

Kızılay, Engelsiz Kulüp üyeleri, Barınma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde kalan vatandaşlara, engelli bireylere ve ailelerine Kızılaycılık eğitimlerinin verilmesini sağlamakla birlikte afetzedeler, yaşlılar, hasta ve hasta yakınları, cezaevinde kalanlar ile yetim ve öksüzler gibi dezavantajlı gruplara yönelik psikososyal destek verilmesini sağlayarak STK’larla işbirliği içerisinde hareket edecek. Sevgi bohçası dağıtımı, hasta bakıcılığı ve yaşlı ziyaretleri gibi faaliyetler de planlayacak olan Kızılay, il ve ilçelerde ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki okullara engellilik çerçevesinde bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri düzenleyeceğini duyurdu.

“PROJENİN ÇALIŞMA ALANI GENİŞ BİR YELPAZEDE YÜRÜTÜLECEK”

“Engelsiz Kulüp” projesiyle çeşitli faaliyetlerin altına imza atmaya hazırlanan Türk Kızılay; sosyal yardım ve destek faaliyetleri, kan bağışı etkinlikleri, psikososyal destek çalışmaları, engellilere karşı damgalamayla mücadele faaliyetleri, afete hazırlık ve bilinçlendirme çalışmaları, yeşil çevre etkinlikleri, sokak hayvanlarına yönelik faaliyetler ile israfın önlenmesine yönelik çalışmalar başta olmak üzere projeyi geniş bir alanda yürütecek. Çeşitli eğitimler üzerine de faaliyet gösterecek olan Kızılay; sağlıklı yaşam, ilk yardım, Kızılaycılık, temel afet bilinci, gönüllülük, çocuk koruma, ev kazalarından korunma ve bulaşıcı hastalıklardan korunma gibi eğitimler düzenleyerek dezavantajlı grupların hayatın her alanına aktif katılımını sağlayacaklarını belirtti.