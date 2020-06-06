Çankaya Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetleri kapsamında çevre kitapları, çocuklar için boyama kitapları ve boya kalemleri armağan etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: Dünya tükenmeden herkesin doğayı sevmesini ve korumasını diliyorum.”

Çankaya Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında sokaktaki vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara çevre bilincini artırmaya yönelik kitaplar, çocuklara boyama kitapları ve boya kalemleri, arındırıcı hijyenik jel, maske, Nutuk ve Türk Bayrağı dağıttı.

Dünyanın içinden geçtiği pandemi sürecinin doğayı korumanın öneminin bir kez daha kendini gösterdiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yediğimiz yiyecekler, soluduğumuz hava, içtiğimiz su ve gezegenimizi yaşanabilir kılan doğayı korumak kendimizi korumaktır. Ormanların ve sulak alanların yok edilmesi, diğer canlılara yaşanacak alan bırakılmaması yalnızca doğanın dengesini bozmakla kalmadı, insanın yaptıkları salgın hastalık olarak insana geri döndü. Bunu bilerek yaşamak zorundayız. Dünya tükenemeden herkesin doğayı sevmesi ve korumasını diliyorum” diye konuştu.

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinlik düzenleyen Çankaya Belediyesi farklı bir çalışmaya imza attı. Kütüphane olarak tasarlanan çöp kamyonuyla taşınan kitaplar vatandaşlara dağıtıldı. Bahçelievler 7. Caddenin girişinde ve daha sonra da cadde boyunca çevre bilincinin artması ve daha duyarlı bir toplum için çevreyi korumaya yönelik kitaplar dağıtan Belediye çalışanlarına vatandaşlar da ilgi gösterdi. Çocuklara, boyama kitapları ve boya kalemleri de dağıtan ekipler, vatandaşlara Türk Bayrağı ve Nutuk da armağan etti. Dünyada korona pandemisinin etkilerinin sürdüğü günlerden geçtiğimiz için maske ve arındırıcı hijyenik jel de verildi.