Dünya basınına manşet olan köpek, Trabzon’un ‘Hachiko’su oldu

Selay SAYKAL- Nurullah CABRİ/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da ‘Boncuk’ isimli köpeğin rahatsızlanan sahibi Cemal Şentürk’ü, tedavi gördüğü hastanenin giriş kapısında 5 gün boyunca beklemesi, dünya basınında geniş yer buldu. Köpeğinin kendisine sadakatini Japonya’da sahibini 9 yıl beklediği için filmlere konu olan Hachiko’ya benzeten Cemal Şentürk, “Bu da benim Hachikom” dedi.

Kentte yaşayan Cemal Şentürk, 14 Ocak’ta Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi’ne kaldırıldı. Cemal Şentürk tedaviye alınırken, sahibinin taşındığı ambulansı takip eden ‘Boncuk’ isimli köpek de hastanenin giriş kapısı önünde beklemeye başladı. Şentürk’ün yakınları tarafından eve götürülen köpek, her defasında yeniden hastaneye döndü. Sevimli köpek, hastane personeli ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Sağlık durumu iyiye giden Şentürk’ün, tekerlekli sandalyeyle aşağı inip, bekleyişini sürdüren ve hastane çalışanlarınca beslenen köpeğiyle buluşması, duygusal anlara sahne oldu. Cemal Şentürk, 6’ncı günde tedavisinin ardından taburcu olup evine döndü.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDU

Boncuk’un sahibinin tedavi gördüğü özel hastanenin giriş kapısı önünde 5 gün boyunca beklemesi, dünya basınında da geniş yer buldu. Avrupa ve ABD medyası, DHA’nın servis ettiği haberi okurlarına manşetlerden duyurdu. Sadakatiyle dünya basınına konu olan Boncuk’un sahibi Cemal Şentürk, köpeğini, Japonya’da ölen sahibini 9 yıl aynı yerde beklediği için Tokyo’da heykeli dikilen ve hikayesi filmlere konu olan Hachiko adlı köpeğe benzetti.

‘BENİM HACHIKOM OLDU’

Boncuk’a olan sevgisini anlatan Cemal Şentürk, “Köpekleri severim. Hangi köpek olursa olsun ayırt etmem. Bu da sevgimin karşılığını verdi bana. Böylece kendini daha çok bağladı. Her yere beraber gideriz. Çarşıya beraber gideriz, yemeği beraber yeriz. Köye de beraber gideriz. Nereye gitsem gelir. O da benden hiç ayrı durmaz. Arabaya gittiğim zaman gideceğimi anlar o da hemen gelir arabaya atlar” dedi.

Köpeğinin dünya basınında geniş yer bulmasını da değerlendiren Cemal Şentürk, “Benim Hachikom oldu. Japonya’daki Hachiko’dan sonra ikincisi Türkiye’de meydana geldi. Bu da benim Hachikom, öyle bakıyorum” diye konuştu.

‘O DA BABAMIN HACHIKO’SU’

Cemal Şentürk’ün kızı Aynur Egeli de köpekleri Boncuk’un babalarına düşkün olduğunu belirterek “Babam üzgün olsa o da babama bakıyor, bir iki gün görmese babam yanına geldiği zaman ‘Beni bıraktın’ dercesine ağlıyor. Onun yaptığı hareketi o an görmek çok başka bir şey. Hayvanları herkes sevsin, kimse hayvanlara eziyet etmesin. Onların bize, bizim de onlara ihtiyacımız var. Bekleyen köpekleri duyuyorduk. Allah korusun bir şey olsa babamı asla bırakmaz. 5 gün boyunca hastanenin kapısında babamı bekledi. O da babamın bir kızı ve Hachiko’su” ifadelerini kullandı.

‘CEMAL AMCAYI BULANA KADAR DOLAŞIYOR’

Mahalle esnafından Temel Altuntaş ise, “Boncuk’u çok seviyorum. Dikkat ediyorum, dükkanı bazen erken açtığım zaman Cemal Amca erken saatlerde pazara gittiğinde Boncuk’u burada bırakıyor. Cemal Amcayı göremediğinde Boncuk onu dışarıda arıyor. Çay ocağına yanımıza geliyor, burada göremeyince başka yerlerde arıyor. Cemal Amcanın aşağı mahallede gittiği çay ocaklarında arıyor. Cemal Amcayı bulana kadar dolaşıyor” diye konuştu.

