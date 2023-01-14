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CHP PM Üyesi Dr. Aylin Yaman, Türkiye’de 2003 yılından beri uygulanan sağlık politikalarının geldiği son durumu ve sosyal demokrat bir yönetimde sağlık hizmetinin nasıl olması gerektiğini anlattı. 2003’te hayata geçirilmeye başlanan sağlık reformunun Dünya Bankası, IMF ve Dünya Ticaret Örgütü ile oluşturulduğunu ifade eden Yaman, “Olaya parasal başlarsanız her şey parasal olarak gider, hastanın önceliği ikinci planda kalır” dedi.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Aylin Yaman, Sosyal Demokrasi Derneği’nde yaptığı ‘Sosyal Demokrasi ve Sağlık Politikaları’ sunumunda Türkiye’de 2003 yılından beri uygulanan sağlık politikalarının geldiği son durumu ve sosyal demokrat bir yönetimde sağlık hizmetinin nasıl olması gerektiğini anlattı.

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Yaman, 2003 yılında başlayan sağlıkta dönüşümün tamamen para odaklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Aslında 80’li yıllarda sağlık sisteminde reformlar başladı. Eskiden devlet hastaneleri vardı, karlı olmadığı anlaşıldı devlet hastanelerinin. Yani olaya bir ticari bakışla yaklaşıldı. Evet sistem bazı yerlerde iyi, bazı yerlerde kötü ama sürekli zarar ediyor. 2000’li yılların başına gelene kadar ufak ufak farklı modeller denendi. Bu modelleri kiminle denedi hükümet? Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Ticaret Örgütü’yle birlikte masaya yatırdı. Burada Dünya Sağlık Örgütü yoktu, para odaklıydı.

“DÜNYA BANKASI’NIN DİRETTİĞİ HER ŞEY BİR BİR HAYATIMIZA GİRDİ”

“Zarar etmemek önemli ama en önemli şey toplum sağlığı” diyen Yaman şöyle devam etti:

“Terimlerimiz değişti 2003’ten sonra. Hastayı adeta bir müşteri gibi görün dediler. Müşteriyi nasıl memnun etmek için çırpınıyorsanız, hastayı da memnun etmek zorundasınız dediler. Sağlık kurumu değil işletme diyeceksiniz dediler. Çünkü işletmenin daha karlı çalışması için uğraşacaksınız. Üçüncüsü kurumdaki sağlık hizmetleri, kamusal sağlık hizmeti… Onu da piyasa olarak adlandırdılar.”

“Olaya parasal başlarsanız her şey parasal olarak gider, hastanın önceliği ikinci planda kalır” vurgusu yapan Yaman şunları söyledi:

“Sağlıkta dönüşüm programıyla Dünya Bankası’nın direttiği her şey bir bir hayatımıza girdi. İlk olarak söyledikleri şey şuydu, Sağlık Bakanlığı hizmet sunumundan çekilsin. Sadece planlasın hizmeti ve denetlesin. Bütün hastaneler idari ve mali olarak özerk olsun ve bir işletme gibi çalışsın. Eskiden Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur vardı, bu üç ayaklı sistem doğru çalışmıyordu. Bunları tek çatı altında toplayalım, herkesin tek tip bir sigortası olsun dendi, buna da Genel Sağlık Sigortası adını verdiler. Etap etap buna da geçtiler. Üçüncüsü yaygın olsun, her yerde hizmete ulaşılabilsin dendi ve erişimi kolay güler yüzlü sağlık hizmeti diye bir terim çıkardılar. Bu sisteme insan kaynağı yetiştiren eğitim kurumlarını ele alalım dediler. Kalite ve akreditasyon kurumları kuralım, bunlar dünya standardında olsun dediler. Bunların hepsi kulağa güzel gelen şeyler. Akılcı ilaç ve akılcı malzeme yönetimini kurgulayalım dediler. Bunlar hep Dünya Bankası’nın önümüze paket olarak sunduğu sistemdi.”

“2021’DE NÜFUSUN YÜZDE 12’SİNİN HİÇBİR GÜVENSİ OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ”

“Gerçekten Sağlık Bakanlığı etap etap sağlık sunumundan çekildi” diyen Yaman, özel hastane oranın yüzde yüz kadar arttığını ve özel sektörün önünün açıldığını ifade etti. Yaman, şöyle devam etti:

“SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nı birleştirdiler. Ama geldiğimiz noktada 2021 sigorta istatistiklerine baktığımız zaman nüfusun yüzde 12’sinin hiçbir güvensi olmadığını görüyoruz. Eskiden herkesin iyi kötü Bağ-Kur, SKK, Emekli Sandığı varken, 9 buçuk milyon kişinin güvencesiz olarak hayatını sürdürdüğünü görüyoruz 2021’de.

Hasta yerine müşteri kavramı neyi getirdi? Çoklu sayıda anketler, CİMER’ler hayatımıza girdi. Şikayet platformlarıyla hastaları adeta teşvik ettiler. Bu neyi getirdi? İş barışını bozarak şiddeti tırmandıran en temel neden.”

“2019’DA BİR TÜRK VATANDAŞI 9,8 KEZ HASTANEYİ ZİYARET ETMİŞ. OICD ORTALAMASI 6,6”

Bunun sağlıkta ‘kışkırtılmış talep’ yarattığını, insanların, ‘Çok rahat hizmete ulaşın, istediğiniz gibi gidin, birinci basamağı atlayın hiç önemli değil, üniversiteye gidin, size hizmet vermek zorundalar’ sözleriyle hastanelere yönlendirildiğin ifade eden Yaman şu veriyi paylaştı:

“2019’da bir Türk vatandaşı 9,8 kez hastaneyi ziyaret etmiş. OICD ortalaması 6,6. Yaşlı nüfusu çok yüksek olan İsveç’te bile bir kişinin sağlık işletmesini ziyaret etme oranı 5,5. Dolayısıyla 5 dakikada bir muayeneye dönen ve kaliteden bahsedemeyeceğimiz bir sağlık sistemine geldik. Bununla beraber acil servislerde gerilim başladı. Poliklinikte çözüm bulamayan insanlar acile akın etmeye başladılar. Hastaların da suçu yoktu ama şiddet tırmanmaya başladı. Acile gelen hastaların yüzde 80’i acil değil.

Birçok meslek grubunda sağlıkta meslek tanımları yok. Bu da şunu getirdi, iki yıllık mezunla dört yıllık mezun aynı işi yapar hale gelmişler. Oysa bir basamaklandırma sistemi vardır. Yoğun bakımda daha yüksek eğitimliler olur, poliklinikte daha kısa eğitimliler olur. Şu anda gelinen durumda iki yıllık hemşirelikten yeni mezun olup yoğun bakımlara veriliyorlar. Çünkü orada tükenmişler çok daha fazla.

Güvenli bir sağlık hizmet sunumu nasıl olur? Bunun için altı basamak var. Bir tanesi hastaları doğru tanımlamanız lazım, kol bantları ile. İyi bir iletişim tekniği kurmanız lazım. Şu an en korkulan şey bir servisten bir servis hasta aktarırken bazen kaybediyorsunuz hastayı. Aynı isimli hastalarda karışıklıklar yaşanabiliyor. Bu kaliteli sağlık hizmeti sunumunu oturtamadığımız anlamına geliyor. Güvenli cerrahi. Hasta kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi çok önemli. Birçok hastayı bu enfeksiyonlar nedeniyle kaybediyoruz. Son olarak, sağlık işletmesinin içinde hasta düşmelerinden çok sayıda hasta kaybediyoruz ya da zarar veriyoruz. Bu bütün dünyada çok tipiktir. ABD’de bir yılda 1 milyona yakın kişi düşmüş, 250 bini hasarla sonuçlanmış ve 10 bini ölümle sonuçlandırmış.

Bu ortamda sağlık çalışanlarının hata yapma olasılığı çok yüksek. Her zaman tıp kitaplarında şöyle yazar ‘Sağlık çalışanı suçlu değildir, sistem suçludur.’ Eğer siz bilgi işlem sisteminizi doğru kurgulamadıysanız, görüntüleme sisteminizi son teknoloji kurgulamadıysanız her zaman hataya açıktır.

Biz insanımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmak zorundayız. Bunun için etkili olmalı. İkincisi verimli olmalı. Hem insan kaynağını verimli kullanmalısınız, maddi kaynağı da verimli kullanmalısınız. Üçüncüsü erişilebilir olmalı. Şırnak’ta da eşit erişmelisiniz Ankara’da da. Ankara’da 100 bin kişiye 311 doktor düşerken Şırnak’ta 25 doktor düşünüyor. Hakkaniyet bunun neresinde? Hasta merkezli olmalı. Herkes hasta için çabalamalı, onun derdini anlamaya çalışmalı. Eşitlikçi olmalı. Etnik kimliğinden, maddi durumundan, bağlı olduğu şehirden bağımsız eşit hizmet sunmak zorundasınız. Son olarak da güvenli hizmet sunmak zorundasınız. Mesela küçük bir merkezde büyük cerrahi işlem yapamazsınız. Ancak bu altı şeyi sağlıyorsanız sizin sağlık hizmetinizin kaliteli olduğundan bahsedilebilir.

Biz sosyal demokrasi ve sağlık politikaları dediğimizde bu altı maddeyi anlıyoruz. Bizim sosyal demokrat bir parti olarak politikaları kurgularken bu altı maddeyi temele oturtarak bir sistem kurmamız gerekiyor. Bütün planlamayı buna göre yapmamız gerekiyor.”