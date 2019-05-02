14.7 C
Ankara
2 Mayıs 2019
Ana Sayfa Yaşam Haberleri Dünya 3'üncüsü genç, kaynak ustası oldu
Sercan Koç, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmesine rağmen yeterli destek verilmemesinden yakındı.
Sercan Koç, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmesine rağmen yeterli destek verilmemesinden yakındı.
Yaşam Haberleri

Dünya 3’üncüsü genç, kaynak ustası oldu

Editör Editör

-

7
0

Kayseri’de, dövüş sporu Muay Thai ve Kick Boksta iki dünya 3’üncülüğü, 1 Avrupa şampiyonluğu ve 4 Türkiye şampiyonluğu bulunan Sercan Koç (19), geçimini sağlayabilmek için metal eşya fabrikasında kaynak ustası olarak çalışıyor.

Sercan Koç, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etmesine rağmen yeterli destek verilmemesinden yakındı.

Sercan Koç, 5 Ocak 2015’de hobi amaçlı olarak dövüş sporu olan Muay Thai ve Kick Boksa başladı. Yeteneğiyle beğenilen Koç, önce il müsabakalarında, ardından da Türkiye şampiyonasında boy gösterdi. Türkiye şampiyonu olmasının ardından milli takıma seçilen Koç, ülkeyi 2016 yılında İrlan’danın Dublin şehrinde düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda temsil ederek, dünya 3’üncüsü oldu. Ardından milli sporcu, 2017’de Meksika’da düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonasında da 3’üncülük elde etti. Milli sporcu Koç’un toplamda iki dünya 3’üncülüğü, 1 Avrupa Muay Thai şampiyonluğu ve 4 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

KAYNAK USTASI OLARAK ÇALIŞIYOR

Koç, geçimini sağlayabilmek için ise Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan metal eşya fabrikasında kaynak ustası olarak çalışıyor. İş çıkışlarında haftanın 6 günü günde 3 saat antrenman yapan Koç, Temmuz ayında Tayland’da düzenlenecek Muay Thai Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Milli sporcu Serkan Koç, elde ettiği başarılara rağmen destek verilmemesinden yakındı. Geçimini sağlayabilmek için fabrikada çalışmak zorunda olduğunu anlatan Koç, “İşten çıktıktan sonra antrenmana gidiyorum. Metal eşya imalatında çalışıyorum. Aynı zamanda sevkiyat biriminde çalışıyorum. Diğer ülkelerde milli sporculara destek çıkılıyor. Onlar kamp yapmak için Dünya Şampiyonasının yapılacağı elkeye gidiyor, benim ise antrenmanlardan önce fabrikada çalışmam gerekiyor” dedi.

‘DÜNYA 3’ÜNCÜSÜ OLDUM İŞTEN KOVULDUM’

2018 yılında dünya 3’üncüsü olduğu şampiyona dönüşü işten çıkarıldığını kaydeden Koç, şöyle konuştu:

“Ben dünya 3’üncüsü oldum, bırakın desteği o zamanki çalıştığım iş yerinden kovuldum, işsiz kaldım. Sağolsunlar şu anki işyerim sahip çıktı. Burada çalışıyorum. Antrenmanlarıma da gitmeme kolaylık sağlıyorlar. Ustalarım aynı şekilde bana destek verdi. Dünya şampiyonu olacağıma inanıyorum. 60 kiloda yarışacağım. Fabrikadan çıktıktan sonra haftanın 6 günü günde 3 saat antrenman yapıyorum. Sabah 06.00’da kalkıp fabrikaya gidiyorum. Saat 19.00 gibi antrenmana gidiyorum. 21.00-22.00 gibi gidip yatıyorum.”

‘MİLLİ TAKIMIN DEĞİŞMEZ İSMİ’

Muay Thai Milli Takım Antrenörü ve Teknik Kurul Başkanı Göksel Cingöz, Sercan Koç’un 4-5 senedir kilosunda Türkiye Şampiyonu olduğunu kaydederek, “Sercan 4-5 senedir milli takımımızın değişmez isimlerinden biri. Muay Thai A Klas dediğimiz sistemde dövüşüyor. Geçen sene yarıfinalde maalesef Avrupa lobisine kurban gitti; ama biz bu sene Sercan’dan Dünya Şampiyonluğu bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde Milli takım seçmesinden sonra 2019 Temmuz ayında diğer ağabeyleri gibi İstiklal Marşımızı okutacağından şüphemiz yok” diye konuştu.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikSavcılık sandık görevlilerini ifadeye çağırdı
Sonraki İçerikEmlak ve çevre temizlik vergisi ödemede son gün 31 Mayıs
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Yaşam Haberleri

Güllaç bu yıl da sofraları süsleyecek

Editör -
Ramazan tatlarının baş tacı güllaç, bu yıl da sofralardaki yerin almaya hazırlanıyor.
Devamını Oku
Yaşam Haberleri

Çukurca’daki 400 yıllık kale evlerde restorasyon başladı

Editör -
Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş, 400 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi kale evlerin turizme kazandırılması için restorasyon çalışmalarına başlandı.
Devamını Oku
Yaşam Haberleri

Dünya Dans Günü’nde engelsiz flashmob sürprizi

Editör -
'Engelsiz Flashmob Dans Gösterisine' katılan İstanbul Rumeli Üniversitesi (İRÜ) Dans Kulübü öğrencileri yolculara ve havalimanı çalışanlarına renkli anlar yaşattı.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz!

Kosova’nın Prizren kentinde yaşayan 78 yaşındaki Aliye Tabak, 60 yıldır pazarcılık yaparak hayatını kazanıyor.

60 yıldır çalıştığı pazarın tek kadın pazarcısı

Editör -
Kosova’nın Prizren kentinde yaşayan 78 yaşındaki Aliye Tabak, 60 yıldır pazarcılık yaparak hayatını kazanıyor.
59 yaşındaki Ahmet Kaşıkçı, yapılan anjio sonrası sağlığına kavuştu.

Ayağı kesilecekti, anjio ile sağlığına kavuştu

İzmir'de, Multiple Skleroz (MS) hastası olan ve boynundan aşağısını kullanamayan amcasının durumundan etkilenen lise öğrencisi Yiğit Burağan Doğan (14), çene hareketleri ile çalışan mouse tasarladı.

Amcasının hastalığından etkilenen liseli Yiğit, ‘çene mouse’ tasarladı

Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero, Venezuela’da muhalif lider Leopoldo Lopez, Şili Büyükelçiliği’ne sığındığını duyurdu.

Venezuela’da Leopoldo Lopez, Şili Büyükelçiliği’ne sığındı

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Başkan Yavaş İmar geçen yol altı için ruhsatların hemen verilmesini, yol üstü için de 5 binlik imar çalışmalarının hemen başlatılması talimatını verdi.

30 Yıllık İmar Kangrenine Son Veriyor Sözüm Söz

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Başkan Yavaş İmar geçen yol altı için ruhsatların hemen verilmesini, yol üstü için de 5 binlik imar çalışmalarının hemen başlatılması talimatını verdi.
Tamamı öğretmenlerden oluşan Türk Müziği Öğretmenler Korosu Türk sanat müziği, Türk tasavvuf müziği, Türk halk müziğinden oluşan geniş repertuarlarıyla, konseri dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti verdi.

Öğretmenler Korosu Müzik Ziyafeti Verdi

Özel Röportaj Mehmet Akgün -
Tamamı öğretmenlerden oluşan Türk Müziği Öğretmenler Korosu Türk sanat müziği, Türk tasavvuf müziği, Türk halk müziğinden oluşan geniş repertuarlarıyla, konseri dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti verdi.
SİNABDER

SİNABDER Başkanı Niyazi Gerikalan “2019 Yılını “Çevre Yılı” İlan Ettik.”

Özel Röportaj Emre Yılmaz -
SİNABDER Balıkçıları, Ayaş Çanıllı Barajı’nda Turna Sezon Açılışı ve Çevre Temizlik Etkinliği için bir araya geldi.

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71