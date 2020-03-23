*Eskiden İtalya gibi olmak isterdik… Şimdi İtalya gibi olmayalım diye dua ediyoruz… *Eskiden hapşırana “Çok yaşa” demek için birbirimizle yarışırdık… Şimdi böyle birinin yanından kaçmak için yarışıyoruz…

*Eskiden devlet büyükleri, “Herkes sokağa çıksın” mesajları verirdi (Örneğin 15 Temmuz.)

Şimdi “Aman kimse sokağa çıkmasın” mesajları veriyorlar…

*Eskiden güçlü olmak için mevki sahibi ya da zengin olmak gerekiyordu…

Şimdi güçlü olmak için virüs kapmamak gerekiyor…

*Eskiden durup durup elini yıkayanları aşırı titiz bulup eleştirirdik…

Şimdi “Virüsle ne güzel mücadele ediyorlar” diye takdir ediyoruz…

*Eskiden doktorlara kızıyorduk…

Şimdi hayatlarını hiçe sayarak gösterdikleri çabaya bakıp alkışlıyoruz…

*Eskiden makarnacılar, “Bu stokları nasıl eriteceğiz” derdine düşmüşlerdi…

Şimdi, “Stokları acaba erken mi erittik” derdine düştüler…

*Eskiden kolonya üreticileri “Fabrikaları kapatalım mı, zar zor devam mı edelim” sorusunu soruyorlardı…

Şimdi “Kaç kolonya fabrikası daha açmalıyız” sorusunu soruyorlar…

*Eskiden Çinlileri çürük çarık mal satıyorlar diye topa tutardık…

Şimdi salgınla mücadelede gösterdikleri başarıya bakıp “Helal olsun” diyoruz…

*Eskiden Fransa’ya, Almanya’ya, İngiltere’ye, ABD’ye gidebilmek şanstı…

Şimdi bu ülkelerden yurda dönebilmek şans oldu…