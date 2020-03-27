Dünyada ekonomik daralama artacak, Türkiye’de budan nasibini alacak. Moody’s G20 ülkelerinin ekonomik görünümleri ile ilgili yayınlamış olduğu raporda neredeyse bütün G20 ülkelerinde büyümenin düşeceğini söylemektedir.



Corona virüsünün dünya ekonomik sistemi üzerinde eşi görülmemiş bir hüsrana nenden olacağını söylerken ekonomik büyüme oranlarının düşeceğini ve ekonomik bir daralama ortaya çıkacağını da belirtmiş. Virüsün ülkelerdeki etkinliğinin ne kadar süreceği bilinmediğinden dolayısıyla da ekonomik bilinmeyenlerin riskinin artacağı öngörüsünde de bulunmaktadır.



Moody’s, B1-negatif kredi notu olan Türkiye’nin en ağır darbeyi alanlardan biri olacağını öne sürüyor. Türk ekonomisinin, 2020 ikinci ve üçüncü çeyrekte birikmiş olarak yüzde 7 daralacağı tahmininde bulunan Moody’s, turizm sektörü yaz boyunca korona virüsün etkisini hissedebilecek olan Türk ekonomisinin, 2020 yılında yüzde 1,4 daralacağı ve 2021 yılında yüzde 0,8 büyüyeceği öngörüsünde bulunuyor.



Ülkemizdeki veriler nasıl gözüküyor. TCMB, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1804 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla hazırladığı iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi 2020 yılı Mart ayında reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 7,2 puan azalarak 99,7’ye geriledi.



Rapora bakıldığında, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilenmektedir.



Yalnızca mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Bu da üretilen malların satılamadığı ve yeterli bir talebin olmadığını göstermektedir. Stok maliyeti ya artacak ya da üretim durdurularak işçi çıkarılacaktır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Aralık ayının işsizlik oranını yüzde 0,2 puanlık artış ile 13,7 olarak açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişi oldu.



Enflasyon ise, 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,94 artış gerçekleşti.



Ülkemizdeki verilere baktığımızda da çok iç açıcı değiller. Corona virüsü nedeniyle Moody’s G20 ülkelerinin içinde bulunduğu öngörülerin iç açıcı olmayacağını, söylemesi de dünyada böyle bir trendin devam edeceği varsayımındandır.



1990 yıllarda dünyanın bir köy olduğu, artık küreselleşen bir dünyada duvarların yıkıldığı, ulus devletlerin ortadan kalkacağı, her şeyin serbestçe dolaşabildiği söylenirken, gelinen noktada artık bütün devletler sınırlarını kapatma çabası içerisindeler.



Bırakınız mal ve hizmetlerin serbestçe dolaşmasını, ülkeler birbirinden mal ve hizmet almaya bile korkar hale geldi. Uluslararası lojistik faaliyeti neredeyse durma noktasına geldi. Mal ve hizmetler taşımacılık faaliyetinin hem çok pahalılaşması hem de işçilerin can güvenliği nedeniyle taşınamaz noktaya gelmek üzere.



Dünya tekrar ulus devletlerin kendi çıkarlarını koruma yolunda atmış oldukları adımları daha da sıklaştıracakları bir döneme doğru hızla gitmektedir.



Doğrudan ulaşım ve haberleşme olanaklarının zorunlu kısıtlanması, ekonomik ve sosyal alanda yaşamın daralmasına ve sınırlandırılmasına neden olacaktır.



Bu durumu ortaya çıkran öncü göstergelere baktığımızda işsizliğin artacağı, üretimin azalacağı, ihracatın azalacağı, enflasyonun düşeceği gibi veriler ortaya çıkabilecektir.



Dünya yeni bir eksene doğru kendini evirecektir. Değişen her yeni durum ekonomik ve sosyal koşulları ve en sonunda da, insan ilişkilerini belirleyecektir.

Halklarda bu durumdan doğrudan etkilenecektir.