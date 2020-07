Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını düğün sektörünü de vurdu. Düğün yapacak çiftler buruk heyecan yaşarken gelinlikçiler de ekonomik sıkıntıya girdi. 30 yılı aşkın zamandır gelinlik diken Hanife Cemek çiftleri sosyal mesafeye uyması konusunda uyardı.

Dünyayı etkisi altına korona virüs salgını hayatımızın her alanını etkilemiş durumda. Kültürümüzün bir parçası olan düğünler bilindiği üzere pandemi sürecinde iptal olmuştu. Yeni normal sürecin başlaması ile birlikte düğünlerde 1 Temmuz itibariyle tekrar başladı. Düğünlerin başlaması ile birlikte gelinlik dikimleri de başlamış durumda. 30 yılı aşkın zamandır gelinlik diken Hanife Cemek gelinlikçiler yaşadığı sıkıntıları anlatarak yeni dönemin gelinlikleri hakkında bilgi verdi.

Düğün esnasında maskeler kesinlikle çıkarılmamalı

Maske takmanın korkulacak bir yanı olmadığını düğünü olan çiftlerin maskelerini kesinlikle çıkartmaması gerektiğini ifade eden Cemek “Kovid-19 salgını nedeniyle yapılacak düğünlerde önlemlere dikkat etmek için gelinlikçilere çiftlerin isteklerine göre maske tasarımı yaparak onların mutluluğuna ortak olmaya çalışıyoruz. Bilindiği üzere 1 Temmuz günü itibariyle düğün sezonu açıldı ve çiftleri buruk da olsa bir heyecan sardı. Çiftlerimiz düğün süresi boyunca yakınlarına ve kendilerine hastalığın bulaşmasını önlemek için maskelerini kesinlikle takmalı. Sağlık Bakanlığı’nın düğünlerin yapılabilmesi için koymuş olduğu kurallara kesinlikle dikkat etmeli.” dediÖzel maskeler hazırladık

Cemek “Maske takmanın korkulacak bir şey olmadığını ve takıldığında hastalığı engellemede büyük rol oynadığını pandemi sürecinde herkes öğrendi. Gelinlikçi olarak çiftlerimizi maske takmaya davet etmek için gelinlerimize onlara özel maske hazırladık hazırlamaya da devam ediyoruz.

Düğün esnasında gerekli önlemleri aldıktan sonra herkes düğününü gönül rahatlığı ile yapabilir.” İfadelerini kullandı.

Pandemi ekonomik sıkıntıyı beraberinde getirdi

Pandemi süresinde düğünlerin ertelenmesinin gelinlikçiler üzerinde ekonomik sıkıntı yarattığını ifade eden Cemek “Pandemi sürecinde birçok düğün bilindiği üzere iptal oldu. İptal olan düğünler nedeniyle bizde iş yapamaz duruma geldik. Bu süreçte ekonomik olarak çok yıprandık. Yeni normal düzene geçilmesi ile birlikte düğün salonları açılmıştı. Düğün salonları açılmasına rağmen istediğimiz iş kapasitesine ulaşmış durumda değiliz. Birçok çift düğün yapmak yerine sadece nikah yapmayı tercih ediyor. Doğal olarak bizimde işlerimiz bu durumdan etkileniyor.” dedi.

Amacımız herkesi mutlu etmek

30 yıldır gelinlik diken Yeşim Gelinlik’in sahibi Hanife Cemek “Buraya gelen herkesi mutlu göndermek için elimizden geleni yapıyoruz. Gelin ve damat adayları buradan mutlu olarak ayrıldığında bizde mutlu oluyoruz.” dedi.

Hanife Cemek’in en büyük destekçisi 16 yıl önce emniyetten emekli olan eşi Ali Rıza Cemek. Emekli olduktan sonra eşine yardım söyleyen Ali Rıza bey Hanife hanımın yanında olmaktan mutluluk duyuyor.

Yıllardır gelin adaylarının hayallerini süsleyen gelinlikleri dikmenin bir sanat olduğunu ve söyleyen Cemek gelinlik modellerinin ince detaylarını gazetemize anlattı.

Gelinlikleri kendim dikiyorum

Otuz yılı aşkın süredir mesleğin içinde olduğunu ifade eden Cemek “30 yılı aşkın zamandır bu mesleği icra ediyorum. Gelinlikleri kendim dikiyorum. Bu meslekte özel dikim yapacak olan bir gelinlikçiye gelinlik diktirecekseniz tecrübenin çok önemli olduğunu söylemeliyim. Yeşim Gelinliğe gelenlere özel tasarımlarımızın detaylarından bahsediyoruz.” dedi.

Gelinlerin hayal ettiği gelinliği tasarlıyoruz

Gelinlerimiz hayal ettiği gelinliği dikmek için elinden geleni yaptığını belirten Cemek “Biz buraya gelen kızlarımızın, gelinlerimizin zevklerini anlayarak o gelinlikleri tasarlamak için çabalıyoruz. Onlar gelinlik modellerini hayal edip bize anlattıktan sonra sadece ben birebir aynısını yapıyorum. Buraya gelen gelin adaylarına bende yardımcı oluyorum hangi kesimin gelin adayına daha uygun olacağını söylüyorum onlarda benim tecrübelerime güvenerek provalarını yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Evlilikte önemli olan aşktır

Her fiyatta gelinlik bulunduğunu belirten Cemek “Ben burada diktiğim gelinlikleri elimden geldiği kadar uyguna mal etmeye çalışıyorum. Elbette daha uygun fiyatlara daha güzel gelinlikler dikilebilir. Gençlerimiz asla unutmamalı ki evlilikte önemli olan sevgi ve aşktır. Her kadın zaten gelinliğin içinde en güzel, en özel kadındır.” şeklinde konuştu.

Gelinlik modelleri

Her genç kızımızın ve her kadının en büyük hayali, âşık olduğu adamla güzel bir düğün yaparak evlenmektir. Bu hayalinin en önemli parçası elbette gelinliğidir. Günümüzde çoğu genç kızın hayalini kurduğu gelinlikte kullanılan kumaşlar ya da tüller, gelinliğe Fransız havası katıyor. Gelinliğinizi ister diktirin isterseniz hazır alın yine de genellikle örnek aldığınız modeller Fransız gelinlik modelleri koleksiyonlarıdır. En çok kullanılan gelinlik modeli de Fransız dediğimiz modellerdir. Gelin adaylarının Fransız model gelinlikleri seçmesindeki asıl sebep zarafet ve incelik barındırıyor olması. Zarafet ve incelik barındıran bir gelinlik modelini hangi kadın giymek istemez ki!

Fransız Gelinlik Modellerinden bahseder misiniz?

Elbette birçok Fransız gelinlik modeli bulunuyor. Bu gelinlik modelleri uzun kollu, yarım kollu, kalın askılı, ince askılı, ip askılı, düşük omuzlu, yaka işlemeli, straplez a kesimli, kuyruklu tarzda gelinlikler.

Uzun Kollu

Kışın evlenenler ya da kolları açık gelinlik giymek istemeyen gelinler için bütün vücudu saran güpürler gelinin kendini güvende hissetmesini sağlayacak türden. Uzun kollu Fransız gelinlik modeli tercih eden gelin, aynada bakınca gördüğü ince beline kendisi bile hayran kalacaktır. Düğündeki insanları düşünemiyorum bile herkes bu gelinlik modeline hayran kalacak.

Yarım Kollu

Gelinliğini seçerken kısa kollu Fransız gelinlik modeli tercih eden gelinlere baktığınızda, geçmiş yılların estetik duruşunun modern çizgilerle buluştuğunu görmek hiç de zor olmasa gerek. Bu gelinlik modeli her gelinlik modelinde olmayan bir şekilde davetlileri geçmiş günler götüreceği düşüncesindeyim.

Kalın Askılı

Kalın askılı Fransız gelinlik modeli, naiflikten yana olan her gelinin giyebileceği bir gelinlik modeli olmakla birlikte verdiği klasik görünüm ile abartıdan uzak bir tercih yapmak isteyeceğiniz türden bir gelinlik modeli.

İnce Askılı

Tam bir Parisyen stili olan ince askılı Fransız gelinlik modeli çok zarif. Bu gelinlik modeli zariflik ve inceliğin harmanlanmasıyla ortaya çıkan feminen görünüm kesinlikle gelini olması gerektiği gibi düğünün baş tacı yapacaktır.

İp Askılı

Kır ve kumsal düğünlerinin vazgeçilmezi olan ince askılı Fransız gelinlik modeli, giyen her gelinin vücudunun zarafetini ortaya çıkarır. Belirli bir çizgisi olan gelinlerin, ince askılı Fransız gelinlik modelini ilk gördükleri an aşık olacağına eminim.

Düşük Omuzlu

Düşük omuzlu Fransız gelinlik modeli, son zamanların oldukça gözde olan gelinlik modelidir. Neredeyse her gelinin tercih ettiği bu modelin omuz kısmında olan güpür detayları adeta incelik dilini konuşuyor.

Yaka İşlemeli

Boynu uzun olan ve göğüs dekoltesi sevmeyen her gelin için en ideal gelinlik modeli, yaka işlemeli Fransız gelinlik modelidir. Bu gelinlik modeli zarifliğin en güzel göstergesi değil de nedir?

Straplez A Kesim

Balık gelinlik modeline göre biraz daha elbise tarzında olan straplez A kesim Fransız gelinlik modeli, tıpkı prenses gibi görünmenize neden olur. Zaten kalbini çaldığınız prensinizin prensesi olduğunuza göre, bu gelinlik modeli tam size göre. Straplez A kesim gelinlik modelini gelin adaylarımıza denemelerini kesinlikle öneriyorum.

Kuyruklu

Gelinliği gösteren en önemli şeylerden biri gelinliğin duvağı ve kuyruğudur. Modeli, rengi, kabarıklığı nasıl olursa olsun; kuyruklu Fransız gelinlik modelleri giyen her gelin, eminim ki kendini dünyanın en güzel gelini hissedecektir.

V Yakalı Prenses Gelinlik Modeli

Korsaj kısmı Fransız dantelli, etek kısmı katlı tüllerden oluşan prenses kesim gelinlik, V yakalı tasarımı ile göğüs ve omuz bölgesini öne çıkarmak isteyen gelin adayları için ideal. Geniş yaka kesimi, iri göğüsleri olduğundan daha büyük göstereceği için özellikle elma vücut tipine sahip gelin adaylarına bu modeli önermiyoruz. Gelin saçı olarak ense topuzu yaptırabilir, sade tül bir duvak takabilirsin.

Bu senenin gelinlik modasından biraz bahseder misiniz?

Gelinlik modelleri gün geçtikçe değişip yenilenmekte. Son senelerde olduğu gibi artık gelinlik modasında da eskiye dönüş var. Taşlı gelinlik modelleri, kabarık gelinlik modelleri, yeni gelinlik modelleri, dantel gelinlik modelleri, prenses gelinlik modelleri, tesettürlü gelinlik modelleri en çok dikkat çeken modeller arasında.

Artık tek parça gelinlik modelleri çok olsa da gelinler iki parça gelinlik modellerini üst ve alt gelinlikleri istedikleri gibi kombin ettiklerinden iki parça gelinlik modelleri 2018 gelinlik ve 2019 gelinlik modellerinde yine çok tutacak gibi. Gelinlik yanında gelin başı modelleri, gelin ayakkabısı modelleri, gelin çiçek modelleri de önem arz ediyor.

Her gelinliği dikmenin duygusu farklı

Gelinlik dikerken yorulduğunu ancak çiftlerin oradan mutlu ayrıldığında tüm yorgunluğunun eridiğini ifade eden Cemek “Her yaptığım gelinliğin duygusu farklı farklı oluyor. Gelin adaylarımı ben buradan mutlu gönderdiğim zaman benim bütün yorgunluğum gidiyor. Buraya bu zamana kadar gelen bütün gelin adaylarını mutlu gönderdim. Gelin adayları da gelinlik tek elden çıktığı için bana güven duyuyor buda beni elbette mutlu ediyor. Özel dikim yaptığım için de hoşuna gitmediği bir kısım olduğu zaman hemen müdahale edebiliyorum.

Zaten buraya gelen bana gelinlik diktiren gelin adaylarını ilk gördüğüm anda bu gelinimize bu model çok yakışır diyerek aklımda profil olarak canlandırıyorum ve giydiriyorum. Gelin adayımızı Gelinliği, duağı, tacı, el çiçeği ile bir bütün olarak buradan canlandırırım. Katalogdan aklımda canlandırdığım modeli gösteriyorum beğendiği anda onu dikiyorum.

30 yıldan fazla süredir yaptığım bu meslekte herkes bana teşekkür ederek ayrıldı. Bende bana gücenen herkese buradan teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerine son verdi.