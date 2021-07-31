Düğüne giderken kaza yaptılar: 7 yaralı

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL(DHA) – Sancaktepe’de Şile otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce seyir halindeki başka bir araca ardından refüjü aşarak tabela direğine çarptı. Kazada hafif ticari araç içerisindeki düğüne gittikleri öğrenilen 6 kişiden 5’i ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Sancaktepe’de Şile otoyolu Kadıköy istikametindeki kavşakta meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjü aşarak tabela direğine çarptı. Diğer araç ise yol kenarına savruldu. Kazada, hafif ticari araç içerisindeki düğüne gittikleri öğrenilen 6 kişilik aileden 5’i ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şile Otoyolu’nda her iki istikamette de trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan araçlardan yola akan yağ, yol bakım ekipleri tarafından kumlama çalışması yapılarak temizlendi. Araçların çekici yardımıyla çekilmesiyle trafik normale döndü. Tabela direğine çarpan otomobil içerisinden çıkan alkol şişelerini bulan polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

“DÜĞÜNE GİDİYORLARDI”

Olayın görgü tanığı Halil Ceylan, “Biz evde otururken, komşularımız düğüne gidiyorlardı. Aniden bir telefon geldi. Biz kaza yaptık diye. Bizde apar topar gelince, bir araç sürücüsü sarhoşmuş galiba. Bizim komşunun aracına yandan çarpınca ön tekerlekleri falan kopmuş. Öteki araç zaten bariyerlere çıkmıştı. Onları acil, apar topar götürdüler. Arkasından da bizim komşuları götürdüler. Şu an herhangi bir ölü falan yok. Arabalar pert oldu ama önemli değil. Mala gelsin, cana gelmesin. Bizim komşuların sağlık durumları iyiydi ama diğer araçtakilerin durumu onlara göre biraz daha ağırdı. İlk önce onları götürdüler zaten. İki kişi diğer araçta vardı. Bizim komşunun aracında ise 5-6 kişi vardı. Düğüne gidiyorlardı” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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